Verrassende terugkeer voor Lindsey Vonn: "Alles draait om de Olympische Spelen" 18u07 0 rv Meer Sport Lindsey Vonn staat komend weekend bij de start van het Wereldbekerseizoen verrassend aan het vertrek op de reuzenslalom. De 33-jarige Amerikaanse verscheen in januari 2016 voor het laatst aan de start op dat onderdeel.

"Ik heb het gevoel dat ik in vorm ben. Daarom wil ik het zaterdag weer proberen", aldus Vonn, die met 77 zeges de succesvolste skiester in de Wereldbeker is. "Alles draait dit seizoen om de Olympische Spelen. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk andere wedstrijden winnen. Maar de focus ligt op februari."



Vonn wil tot in 2019 op topniveau blijven skiën. De olympisch kampioene afdaling van Vancouver 2010 moest Sotsji 2014 aan zich voorbij laten gaan wegens een knieblessure. Haar rentree op de reuzenslalom komt onverwacht, omdat ze zich na haar terugkeer van die blessure richtte op de afdaling en de super-G.