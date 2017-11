Vermoeide Van Snick pakt brons in Den Haag Redactie

20u02

Bron: Belga 0 photo_news Meer Sport Charline Van Snick (-52 kg) heeft op de Grand Prix van Den Haag brons gepakt na een spannende kamp tegen de Poolse Agata Perenc. Juniore Mina Libeer (-57 kg) en Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) behaalden een vijfde plaats.



Een maand nadat ze op de Grand Slam van Abu Dhabi goud veroverde, mocht Charline Van Snick (IJF 8) in Den Haag het podium voor brons. Toch verliep de Grand Prix van Den Haag niet van een leien dakje. Ze verloor verrassend haar eerste kamp van de dag tegen de Spaanse Estrella Lopez Sheriff (IJF 83).

"Dat betekende een fikse opdoffer voor mij want dat had ik helemaal niet verwacht. Het maakte me wel duidelijk dat ik fysiek heel moe ben. En dat is dan weer geen verrassing want sinds juni heb ik constant op een heel hoog niveau getraind."



In de herkansingen tegen de Portugese Leandra Freitas (IJF 46) was het wachten tot de laatste minuut vooraleer onze landgenote haar tegenstrever in een houdgreep kon bedwingen. In de kamp voor brons tegen Agata Perenc (IJF 21) leek het beter te gaan want binnen de minuut kwam Charline Van Snick met waza-ari op voorsprong. Ze domineerde de kamp verder, maar 3 seconden voor tijd kon de Poolse toch nog een waza-ari tegen scoren zodat de beslissing in de Golden Score moest vallen. Daarin pakte de Luikse na 17 seconden uit met een nieuwe houdgreep.

"In ben geen moment in paniek geweest nadat Perenc gelijk maakte", klonk het bij een zelfzekere Van Snick na afloop. "Ik voelde dat ik de betere was en gelukkig kon ik het snel afmaken. Ik ben wel blij dat het seizoen er nu op zit. Ik vertrek wel naar Japan, maar doe daar alleen mee aan de stage; de Grand Slam laat ik links liggen. Ook de Masters in het Russische Sint-Petersburg laat ik aan mij voorbij gaan. Ik heb rust nodig."