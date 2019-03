Vergadering tussen Jacques Borlée, atletiekfederaties en BOIC blijft geheim XC

12 maart 2019

16u08

Bron: Belga 0 Meer Sport Jacques Borlée zal morgen zoals gepland samenzitten met de atletiekfederaties VAL en LBFA, de administraties Adeps en Sport Vlaanderen, en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Het tijdstip en de plaats van de vergadering blijven wel geheim. Dat heeft het BOIC vandaag aan Belga laten weten.

"Het overleg blijft geheim om het zo sereen mogelijk te laten verlopen", verduidelijkte Luc Rampaer, communicatieverantwoordelijke bij het BOIC.

De verschillende Belgische atletiekinstanties zitten wel meer samen, maar ditmaal krijgt het overleg een extra tintje. Jacques Borlée ligt immers overhoop met de de Franstalige atletiekfederatie LBFA. De succesvolle atletiekcoach nam begin maart in de kranten woorden als "terreur" en "dictatuur" in de mond als het ging over de atletiekbond. De LBFA reageerde nadien dat het onmogelijk was geworden nog samen te werken met Borlée als trainer van de federatie. Alle partijen hopen morgen tijdens de vergadering de plooien wat gladder te strijken.