Verenigde Staten pakken tiende eindzege in Presidents Cup golf YP

08u35

Bron: Belga 0 AFP Meer Sport Het golfteam van de Verenigde Staten heeft dankzij een sterke collectieve prestatie met 19-11 de twaalfde editie van de Presidents Cup gewonnen. Op de Liberty National golfbaan in het Amerikaanse Jersey City namen ze op dag een vroege voorsprong die tijdens de twee volgende dagen alsmaar groter werd. Op de finaledag had het team slechts één overwinning nodig om de Cup op Amerikaanse bodem te houden.

Met een 14,5 - 3,5 voorsprong, na dag drie, moest het Internationaal team al op meer dan één mirakel rekenen. Alle hoop viel weg toen de Amerikaan Daniel Berger in de vierde wedstrijd een 2&1 overwinning boekte tegen de Zuid-Koreaan Si Woo Kim. Rickie Fowler, die als laatste speler van start ging, had ondertussen ook al een stevige voorsprong bij elkaar gegolfd en won zijn wedstrijd van de Argentijn Emiliano Grillo met afgetekende 6&4 cijfers.



Het Internationaal team dat bestaat uit spelers van over gans de wereld, met uitzondering van Europa, won uiteindelijk nog de single wedstrijden met 7,5-4,5. Het is ondertussen al van 1998 geleden dat het Internationaal team voor de eerste en enige overwinning zorgde.

Lees ook Verenigde Staten op zucht van tiende overwinning in Presidents Cup golf

Gonzalez Escallon eindigt op 43e plaats in New Zealand Women's Open Golf

Laura Gonzalez Escallon is na een extra dag met een ultieme ronde van 76 slagen 43e geworden op het New Zealand Women's Open golftoernooi (LPGA/1.300.000 dollar), dat plaatsvond op de Windross Farm golfbaan in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De 26-jarige Terhulpse, die dag drie afsloot op een gedeelde 37e plaats, startte onder slechte weersomstandigheden aan haar vierde en laatste ronde met één dubbele bogey, twee bogeys en een birdie op de eerste zeven holes. Na nog een bogey op de dertiende en een birdie op de zestiende hole werd het toernooi stiggelegd. Door de hevige wind en de aanhoudende regerval was het namelijk onmogelijk geworden om verder te spelen. Er werd beslist om de finaleronde maandag verder af te werken. Gonzalez Escallon incasseerde echter nog een bogey op de zeventiende hole, wat resulteerde in een ronde van vier over par.



Met haar totaalscore van 288 slagen, par, moest ze uiteindelijk nog zes plaatsen inleveren. De overwinning was voor de 20-jarige Canadese Brooke M Henderson die met een ultieme ronde van 69 slagen, de op één na beste ronde van de dag, de Chinese Jing Yan met vijf slagen achter zich liet. Henderson, die eerder dit seizoen het Meijer LPGA Classic toernooi won, hield aan de overwinning 195.000 dollar over.