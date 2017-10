Verenigde Staten op zucht van tiende overwinning in Presidents Cup golf YP

12u04

Bron: Belga 0 AFP Dustin Johnson van team USA met een horde fans achter zich. Meer Sport Het Amerikaanse golfteam blijft de voet op het gaspedaal houden. Na drie dagen hebben ze nog één punt nodig om voor de tiende keer in twaalf confrontaties de Presidenst Cup te winnen. Op de Liberty National golfbaan in het Amerikaanse Jersey City pakte het team uit de Verenigde Staten 6,5 van de 8 mogelijke punten wat hen een 14,5 - 3,5 voorsprong opleverde.

Op dag drie werden vier foursomes en vier four-ball wedstrijden afgewerkt. In de foursomes discipline kon enkel het Zuid-Afrikaanse duo Branden Grace en Louis Oosthuizen een half punt uit de brand slepen voor het International team en dit tegen de Amerikanen Rickie Fowler en Justin Thomas. In de four-ball discipline bezorgde de Indiër Anirban Lahiri en de Zuid-Koreaan Si Woo Kim een punt voor het Internationaal team, na winst tegen het Amerikaanse duo Kevin Chappell en Charley Hoffman.



Met nog twaalf single wedstrijden voor de boeg is het vrijwel zeker dan de Verenigde Staten de Presidents Cup gaan winnen. Twee jaar terug wonnen de Amerikanen, in het Zuid-Koreaanse Incheon, met 15,5 - 14,5. De grootste overwinning dateert van 2000 toen de Amerikanen zich met 21,5 -10,5 de beste toonden.



--- Uitslagen dag 3 ---



Verenigde Staten - International Team 14,5 - 3,5



. Uitslagen Four-Ball:



Verenigde Staten - International Team3-1



Patrick Reed/Jordan Spieth (VSt)2&1Louis Oosthuizen (ZAf)/Jason Day (Aus)



Daniel Berger/Justin Thomas (VSt)3&1Jhonattan Vegas(Ven)Hideki Matsuyama (Jap)



Anirban Lahiri (Ind)/Si Woo Kim (ZKo)1 upKevin Chappell/Charley Hoffman (VSt)



Brooks Koepka/Dustin Johnson (VSt)3&2Marc Leishman (Aus)/Branden Grace (ZAf)



. Uitslagen Foursome.



Verenigde Staten - International Team3,5 - 0,5.



Jordan Spieth/Patrick Reed (VSt)4&3Marc Lieshman/Jason Day (Aus)



Matt Kuchar/Dustin Johnson (VSt)4&3Adam Hadwin (Can)/Adam Scott (Aus)



Kevin Kisner/Phil Mickelson (VSt)2&1Emiliano Grillo (Arg)/Jhonattan Vegas (Ven)



Rickie Fowler/Justin Thomas (VSt)gelijkBranden Grace/Louis Oosthuizen (ZAf)