Verenigde Staten halen op WK basket als vanouds uit tegen Japan

05 september 2019

19u01

Bron: Belga 0 Basket De Verenigde Staten hebben op het WK basketbal in China de rug gerecht, nadat ze dinsdag ontsnapt waren aan een nederlaag tegen Turkije. Team USA blikte op de derde speeldag in de eerste groepsfase Japan in met 98-45 (rust: 56-23).

De Amerikanen, die het in Shenzhen zonder hun grootste sterren moeten doen, hadden na drie kwarters al een kloof van 53 punten geslagen. Topschutter Jaylen Brown (Boston Celtics) was met 20 punten het best bij schot. Zijn toekomstige ploeggenoot Kemba Walker deed met 15 punten ook een flinke duit in het zakje. Met drie zeges op evenveel groepsmatchen eindigen de Verenigde Staten als eerste in groep E. Tsjechië, dat op de slotspeeldag verrassend de bovenhand nam van Turkije (91-76), gaat als runner-up mee naar de tweede groepsfase.

Daarin neemt de gehavende Amerikaanse ploeg van trainer Gregg Popovich het meteen op tegen Griekenland en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), de MVP van het afgelopen seizoen in de NBA. Sinds de loting voor het WK wordt al reikhalzend uitgekeken naar die topaffiche. De Grieken gingen in hun tweede wedstrijd verrassend de mist in tegen een foutloos Brazilië, maar verzekerden zich met een overwinning tegen Nieuw-Zeeland (103-97) van hun plek in de volgende ronde. Antetokounmpo zette met 24 punten, 10 rebounds en 6 assists de toon.

Australië zette zijn ambities kracht bij door de topper van de slotspeeldag tegen Litouwen te winnen met 87-82. Uitblinkers waren Patty Mills (San Antonio Spurs) en Aron Baynes (Phoenix Suns), die respectievelijk 23 en 21 punten lieten optekenen.

De twee eerste landen van de acht groepen stoten door naar de tweede groepsfase, waarin vier poules van vier landen worden samengesteld. De top twee stoot door naar de kwartfinales.