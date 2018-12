Veelbelovende zwemster (16) dumpt vriendje omdat ze olympische droom wil nastreven. Maar die kan breuk niet verkroppen en vermoordt haar TLB

27 december 2018

De veelbelovende zwemster Safia Askarova heeft een liefdesbreuk bekocht met haar leven. De 16-jarige Russin werd neergestoken door haar ex-vriendje Nikita Malygin, die het naar verluidt niet kon verkroppen dat Askarova een einde wilde maken aan hun relatie om haar olympische droom na te jagen.

Askarova en Malygin deelden dezelfde passie: zwemmen. Het 16-jarige meisje was een toptalent en omdat haar carrière zo’n hoge vlucht nam, wilde ze zich concentreren op haar olympische droom. Ze vond dat er daarom geen ruimte meer was voor een relatie met Malygin en dat vertelde ze hem ook in haar thuisstad Toljatti. Maar de gedumpte zwemmer kon die beslissing niet verkroppen en hij stak Askarova neer, volgens plaatselijke media met liefst dertig messteken verspreid over de nek, de borst en de buik.

Volgens een vriend van Askarova was Malygin “stikjaloers” omdat zijn vriendin ook nauwer contact begon te hebben met een andere jongen. Op de sociaalnetwerksites circuleert alvast een video waarin te zien is hoe Malygin de moord bekent. Hij legt aan enkele speurders uit hoe, waar en waarom hij Askarova neerstak. “Toen ik haar smeekte om onze relatie nog een kans te geven, zei ze dat ik moest oprotten”, aldus Malygin. “Ik ging over de rooie en nam mijn mes. Ik kan me amper nog herinneren waar ik haar gestoken heb. Maar ik herinner me wel nog de steek die haar op de grond deed vallen.”

“Ze probeerde weg te lopen, maar ik ben blijven steken. Het mes heb ik ergens in de buurt weggegooid. Eerst besefte ik niet wat ik gedaan had. Pas op weg naar huis begon het door te dringen.” Op de bewuste dag had Askarova haar ouders verteld dat ze ging shoppen, maar er stond eigenlijk een ontmoeting met Malygin op het programma. En die ontmoeting heeft de jonge zwemster, die ingeschreven was op de olympische sportschool, bekocht met haar leven.

Op 23 december werd haar dode lichaam omstreeks 22 uur aangetroffen op een verlaten bedrijventerrein. Ook het moordwapen werd in de buurt aangetroffen. Russische media melden dat de speurders relatief snel bij Malygin uitkwamen en dat de jongeling ook snel tot een bekentenis overging.