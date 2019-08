Veel extremer wordt het niet: landgenoot voltooit triatlon van Londen naar Parijs als eerste Belg ooit en dat in absolute recordtijd DMM

22 augustus 2019

11u51 0 Triatlon Straffe prestatie van onze landgenoot Julien Deneyer. De 34-jarige oogarts uit Namen voltooide gisteren als eerste Belg ooit de Enduroman. Een triatlon die bestaat uit 140 kilometer lopen, minstens 33,8 kilometer zwemmen en 290 kilometer fietsen. Deneyer deed dat niet zomaar, maar in een recordtijd.

‘From Arch 2 Arc’. Het is de slagzin van de Enduroman. Een triatlon die van de Marble March in Londen tot aan de Arc de Triomphe in Parijs reikt. De bedoeling is dat de deelnemers vanaf Londen richting Het Kanaal lopen. Eens aangekomen bij het water volgt de overtocht zwemmend naar Frankrijk. Op het vasteland staat tot slot een fietsnummer van 290 kilometer op het menu. Geen traditionele triatlon of Ironman, maar wel een wedstrijd van jewelste om als deelnemer je tanden stuk op te bijten.

Dat deed ook Deneyer. De 34-jarige Waal begon vorig jaar in oktober aan zijn eerste poging om de Enduroman te voltooien. De bedoeling was om zich bij de 41 atleten te scharen die de proef tot dusver succesvol konden beëindigen en daarbij geld in te zamelen voor Unicef België. Helaas moest Deneyer door ziekte zijn poging staken na twee uur zwemmen. Eén jaar later kwam hij terug met aangepaste training. Deneyer deed onder meer mee aan de Ironman in Cork om zijn conditie aan te scherpen.

With photo!

19 augustus was het dan zover. Deneyer begon om 2 uur ‘s nachts aan de Marble Arch aan zijn Enduroman. Hij liep de 140 kilometer naar Dover in iets minder dan 16 uur (goed voor een gemiddelde loopsnelheid van 9 kilometer per uur). Daar nam hij een pauze van acht uur om te slapen, te eten en te drinken. Eenmaal dat gebeurd was zwom hij Het Kanaal (33,5 km) over in 13 uur en 14 minuten. De afsluitende fietstocht van 290 kilometer rondde hij af in net geen 13 uur (gemiddelde snelheid rond 22,5 km/u). Deneyer kwam uiteindelijk aan in 52 uur en 30 minuten. Deneyer werd met die tijd meteen de nieuwe recordhouder. De vorige besttijd stond op naam van de Fransman Cyril Blanchard, die er in 2016 in 59 uur en 56 minuten over deed.

Deneyer financierde zijn sportieve project zelf en vroeg supporters om met een financiële bijdrage het werk van Unicef in Jemen te ondersteunen. “In Jemen sterft elke 10 minuten een kind van honger. Tijdens de duur van de Enduroman, komt dit overeen met 360 kinderen. Onaanvaardbaar, elke bijdrage telt”, aldus de triatleet.

De tussentijden van Deneyer:

#42's split times #Arch2Arc

Beelden van de tocht:

Julien Deneyer with his family at run finish. Meeting boat at midnight.

1520: Julien back on board safe. Heading to Calais for cycle stage. #Arch2Arc

1754: Julien on the coast road. He swam from the other side. He wont forget the view. #Arch2Arc

0630: Julien Deneyer is met by Enduroman #31 Nino Fraguela. Cycle time 12h55m. New World record: 52h30m to be confirmed.