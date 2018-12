Vechtsporttalent (15) stapt met iPhone in de hand in bad, maar dat bekoopt ze met haar leven TLB/YP

11 december 2018

11u09

Bron: Mirror 5 Meer Sport Tragisch nieuws vanuit Bratsk, een industriële grootstad in het Russische Siberië. Daar werd het levenloze lichaam aangetroffen van Irina Rybnikova, een piepjong vechtsporttalent. De doodsoorzaak: ze was met haar iPhone en haar oplader in bad gestapt, waarna ze werd geëlektrocuteerd. Ze werd amper 15.

Er werd Rybnikova een grote toekomst voorspeld in de vechtsport. Twee maanden geleden won ze nog de Russische kampioenschappen pankration, een Olympische vechtsport uit de oudheid die bestond uit een combinatie van klassiek worstelen en boksen. Ze werd bijgevolg ook geselecteerd voor de nationale ploeg, maar kwam dus op een tragische manier aan haar einde.

Haar zus Tatiana, die tien jaar ouder is, is kapot van verdriet. “In augustus werd ze meter van mijn kindje. De twee waren dol op elkaar. Onze harten zijn gebroken. Het is zo stil en het voelt leeg aan, thuis. Ze was een prachtige meid met veel vrienden”, zei ze aan een plaatselijke krant.

“Ze was een fantastisch persoon”, sprak een vriend van haar. “Ze was de beste, de meest geliefde,… Ze droomde ervan succes te hebben in haar sport. We zouden samen naar een andere stad verhuizen om er te gaan studeren. Iedereen was weg van haar, maar nu is ze er gewoon niet meer.”