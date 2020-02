Vannacht vuurwerk in 52ste Super Bowl: “Het wordt een offensieve editie” Frank Dekeyser

02 februari 2020

19u45 0 Super Bowl De wereld staat straks weer even stil in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Super Bowl 54: Kansas City Chiefs tegen San Francisco 49'ers. Jürgen Nijs, commentator op Eleven Sports, monstert beide ploegen.

Het Hard Rock Stadium in Miami: dat is vannacht het Mekka van de NFL. Kaartjes kosten tussen 700 en 2700 euro.

Het wereldkampioenschap in het American Football, voor het eerst sinds 2016 zonder New England Patriots en Tom Brady.

When football meets... Football! ⚽️🏈



Getting in the mood for the #SuperBowl tonight! pic.twitter.com/pZhbgJvh8G Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Dit jaar verzorgen San Francisco 49'ers en Kansas City Chiefs - hun eerste Super Bowl in vijftig jaar, all fired up - de show. “De Chiefs staan er opnieuw”, aldus Nijs. “De afgelopen jaren deden ze het al goed, maar haalden ze nooit de Super Bowl. Hun verdediging is misschien iets minder, ze hebben wel een zeer explosieve ‘offense’. Ze zijn in de play-offs al eens teruggekomen van 24 punten achterstand (tegen Houston Texans, red.) en van tien punten achterstand (tegen Tennessee Titans, red.).”

Gedragen door receiver Tyreek Hill en vooral quarterback Patrick Mahomes (24). “Een fenomeen”, zegt Nijs. “Als hij de wedstrijd kan uitspelen, zal Kansas wellicht genoeg punten maken om de put die de verdediging graaft, op te vullen. Hij is echt gevaarlijk - ook met de bal in de hand, als hij niet kan passen.”

Het is een nieuwe generatie quarterbacks die vannacht de Super Bowl betwisten. Twintigers. “Voor het eerst in zeven jaar staat er geen quarterback ouder dan dertig jaar in de finale.”

The WILDEST @PatrickMahomes throws so far!



That arm is just not fair. 🚀



📺: #SBLIV | 6:30pm ET on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/95XOVLNJdp NFL(@ NFL) link

Tegenstander van Mahomes: Jimmy Garoppolo (28). Nijs: “Hij is een enigma. Je mag niet vergeten: hij heeft al twee kampioenschapsringen als back-up van Tom Brady bij de Patriots. En het gerucht gaat de ronde dat het vertrek van Garoppolo bij de Patriots er kwam op aandringen van Brady. Hij voelde zich klaarblijkelijk bedreigd. Soit, hij heeft zich nog niet echt moeten bewijzen. De sterkte van San Francisco? Hun goeie verdediging én het aanpassingsvermogen van hun coach, Kyle Shanahan (40). Hij kan zijn aanval op elk moment aanpassen, zoals hij trouwens ook gedaan heeft in de halve finale tegen de Packers.”

Over wat we moeten verwachten vannacht, zegt Nijs: “Een offensieve Super Bowl. Meer in de richting van Eagles-Patriots van twee jaar geleden (41-33) dan Patriots-Rams van vorig jaar (13-3).”

En mocht het toch tegenvallen, kunnen de fans nog altijd uitkijken naar de half time show. Met dit jaar Shakira en Jennifer Lopez.

Ook daar wordt vuurwerk verwacht.

The BEST plays from @JimmyG_10's 2019 season! 🎯 @49ers pic.twitter.com/FqAO8ctAtD NFL(@ NFL) link