Vanhoenacker pakt in Australië 17de Ironman-zege én wordt eerste triatleet met overwinningen op álle continenten

06 mei 2018

10u16

Bron: Belga 32 Meer Sport Marino Vanhoenacker heeft een topprestatie neergezet in de Ironman van Australië. De Oostendenaar won de volledige triatlon in Port Macquarie in een recordtijd van 8u14:37. De 41-jarige Vanhoenacker is met zijn zeventiende Ironman-zege de eerste triatleet ter wereld die op elk continent een Ironman gewonnen heeft.

Vanhoenacker liet de Australiër Luke McKenzie (op 3:32) en de Nieuw-Zeelander Mark Bowstead (+11:47) achter zich. Onze landgenoot liep de afsluitende marathon in een parcoursrecord (2u54:12) en nam zo revanche voor zijn tweede plaats in Melbourne in 2013.

Bij de vrouwen was de zege voor Laura Siddall (9u05:59), voor Melanie Burke en Kelsey Withrow.

Zeges Vanhoenacker:

2018: Ironman Australië Port Macquarie 8u14:37

2017: Ironman Canada Mont-Tremblant 8u21:29

2016: Ironman Chattanooga Chattanooga 8u12:22

2016: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 8u04:18

2015: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 7u48:45

2015: Ironman Brazilië Florianópolis 7u53:44

2014: Ironman Canada Whistler 8u16:10

2012: Ironman Duitsland Frankfurt 8u03:31

2011: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 7u45:58

2010: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 7u52:05

2010: Ironman Maleisië Langkawi 8u22:31

2009: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 8u01:38

2009: Ironman South Africa Port Elizabeth 8u17:32

2008: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 8u06:11

2007: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 8u06:39

2006: Ironman Oostenrijk Klagenfurt 8u07:59

2005: Ironman Florida Panama City 8u28:26