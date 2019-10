Vanhoenacker had geen gevoel in armen en benen na zware val met mountainbike: “Ik was zo bang” GVS

11 oktober 2019

11u59

Bron: Belga 0 Meer sport Marino Vanhoenacker heeft de schrik van zijn leven beleefd. De 43-jarige West-Vlaming smakte tijdens een mountainbiketocht hard tegen de grond en had even geen gevoel in zijn ledematen. Een dag later kwam het goede nieuws en liet hij zelf weten dat hij volledig zal herstellen.

"Ik was zo bang”, begon Vanhoenacker zijn verhaal op Twitter. "Ik ben gevallen met de mountainbike en sloeg zo hard met mijn hoofd tegen de grond dat mijn benen en armen niet meer reageerden. Het kostte me heel veel tijd terug beweging in mijn ledematen te krijgen. Mijn beengevoel kwam eerst terug, maar ik bleef stil liggen in het water en de modder tot de ambulance er was. Zo bang was ik om mezelf meer schade toe te brengen.”

Vanhoenacker kwam nadien met goed nieuws. "Door de impact op het hoofd kreeg het beenmerg een harde klap en dat veroorzaakte de reactie. Ik zal volledig herstellen, maar het zal tijd kosten. Bedankt voor alle berichten. Coach Bink komt terug.”

Vanhoenacker zette half juli een punt achter zijn triatloncarrière. Hij verklaarde zich nog moeilijk te kunnen motiveren en daarom te stoppen. Vanhoenacker won acht keer de Iron Man in het Oostenrijkse Klagenfürt. In 2011 zette hij daarbij een wereldrecord neer, dat tot 2016 zou standhouden. Ook de Iron Mans van Florida, Maleisië, Australië, Chattanooga, Mont-Tremblant, Brazilië, Canada en Zuid-Afrika prijken op zijn erelijst. Als enige won hij op elk bewoond continent een Iron Man. In de Iron Man van Hawai werd hij in 2010 derde.

