Vande Broek na stunt Yellow Tigers tegen Polen: “Dit staat in de topvijf van successen in Belgisch volleybal” Walter Vereeck

29 augustus 2019

14u10 0 Volleybal The day after. Nadat de eerste euforie een beetje gezakt was, spraken we met Gert Vande Broek over de stunt die de Yellow Tigers gisteren gerealiseerd hebben. Winnen in het volleybalgekke Polen tegen de nationale volleybalsterren van Polen, het blijft een bijna niet te vatten verhaal. “Deze prestatie staat voor altijd in de topvijf van de successen die in het Belgisch vrouwenvolleybal gerealiseerd werden”, beseft de succescoach van de Yellow Tigers.

“Er was brons te Berlijn in 2013, de WK kwalificatie in 2014 hier in Lodz was ook memorabel en op clubniveau blijft de Europese beker met Asterix Kieldrecht een absoluut hoogtepunt. Maar wat deze ploeg hier op dit EK gepresteerd heeft, is onbeschrijfelijk.” Alle vraagtekens - kan deze nieuwe, jonge groep wel standhouden op dit niveau? - worden meteen van tafel geveegd. “Het heeft geen zin om te vergelijken met de vorige generatie. Dit team had twee belangrijke uitdagingen”, somt coach Vande Broek op. “In de Volley Nations League twee jaar overleven tussen de toplanden van de wereld. Dat doel hebben we zelfs overtroffen. Tweede doelstelling: de groepsfase overleven op deze Europese kampioenschappen. Ook hierin zijn we geslaagd. De wedstrijd tegen Polen is echt een stunt van formaat. Zij zijn voor mij nog steeds een outsider voor de Europese titel. De Poolse selectie gaat beslist reageren na de nederlaag van eergisteren. We maakten een fout, door de eerste twee wedstrijden tegen Oekraïne en Slovenië te relativeren. Dat hoefde echt niet. Dat waren ook uiterst knappe prestaties tegen landen die ongeveer even sterk zijn.”

Het grote gevaar is dat deze fantastische successen in de Volley Nations League en tijdens dit EK vooral vanuit de buitenwereld verwachtingspatronen creëren die wel eens zouden kunnen doorwegen op deze jonge speelsters. “De speelstersgroep is gemiddeld 21 jaar. Ze hebben echt nog niet zo veel ervaring”, luidt de uiteenzetting van de Belgische volleybalcoach. “De VNL was uitzonderlijk goed. De aanpassing aan het wereldniveau verloopt sneller dan het groeiproces. Het is inderdaad gevaarlijk dat die mooie prestaties de norm worden. We praten hier regelmatig over met de groep. ‘Self-Awareness’ tegenover ‘Team-Awareness’. Het zelfbewustzijn en de verwachtingen van de buitenwereld worden netjes gescheiden. We zijn immers een ploeg die 7 à 8 centimeter per speelster moet compenseren. Dat kan alleen met vechtlust, met karakter en dat heeft dit team in overvloed. De energie komt van heel de groep. Elk element zorgt voor een beter functioneren. Het is ontzettend knap wat de speelsters doen en hoe ze hiermee omgaan. Kijk naar de wedstrijd tegen Polen. Geluk dwing je af, je moet durven anders ben je kansloos tegen die ‘tweemeter-vrouwen’.”