Vandaag start volleybalcompetitie: Aalst daagt ‘Grote Twee’ uit Bruno Verdood

13 oktober 2018

08u29 0 Meer Sport Al 24 jaar verdelen Maaseik (14) en Roeselare (10) de kampioenstitel onder elkaar. De laatste vreemde eend in de bijt was Zellik in 1994. Daarna volgde een onverstoord onderonsje. Het is genoeg geweest, bijt een ambitieus Aalst vandaag stoutmoedig van zich af. "We ambiëren een finale."

Er zijn in de laatste kwarteeuw vanuit de oppositie wel pogingen geweest – flukse oprispingen – om de hegemonie van de ongenaakbare top twee te doorbreken. Asse-Lennik (is nu Aalst) in 2011, 2012 en 2015 – Antwerpen in 2014, maar verder dan de zoethouder ‘vicekampioen’ geraakte de opstand niet. Troost met schouderklopjes – en een pilletje Gaviscon – na zoveel bravoure. In budget, structuur en kwaliteit blijft de top twee de concurrentie overvleugelen, maar dat biedt daarom niet altijd een garantie voor prijzen. Aalst klopt zich vandaag op de borst, harder dan het ooit heeft aangedurfd. "De twee voorop blijven topfavoriet, maar wij ambiëren een finale", luidt het, met nu al mooie perspectieven voor de bekerfinale, gezien hun gunstige loting.

Stoere taal dus, ingegeven door een gevoelige upgrade binnen de club, op en naast het terrein. Aalst heeft zich onder de auspiciën van de naamsponsor – familiebrouwerij Lindemans (een wereldspeler in kriekbieren en gueuze) – gevoelig opgewerkt. Budget verhoogd (van 700.000 naar 900.000 euro – zowel Maaseik als Roeselare zitten ruim boven het miljoen), de kern versterkt en de clubwerking voorzien van steviger fundamenten. Op een moment dat die andere outsider Menen een paar van zijn pluimen zag weg dwarrelen, heeft Aalst aan zijn team gesleuteld met een surplus aan aanvalskracht, servicedruk en een hogere betonwaarde in receptie en verdediging. Wat rest, is het rendement...

Maaseik favoriet

Maaseik is de uittredende kampioen, zag in het tussenseizoen een paar sterkhouders vertrekken, maar heeft die aderlating opgevangen met doelgerichte transfers. Benieuwd of Pupart, Peeters en Baetens de aftocht van Richlicki en Bruno kunnen invullen. Maaseik is niet verslapt en start weer als de uitgesproken favoriet. De vraag daarnaast is: wat kan Roeselare na vijf kampioenstitels onder coach Emile Rousseaux, nu bondscoach van de Franse vrouwenploeg? Het codewoord in Schiervelde vandaag is: acclimatiseren. Een nieuwe coach, nieuwe spelverdeler (Canadees), nieuwe receptieman (Amerikaan),... Zo’n ommekeer vraagt tijd en geduld bij de finetuning. Geen paniek: de houdbaarheidsdatum van Tuerlinckx, Coolman, Verhanneman én hun libero Dejonckheere is nog lang niet bereikt. Met die mannen kan je altijd naar de oorlog.

Liga A wordt weer met tien ploegen gespeeld, wat inhoudt dat het degradatiespook opnieuw meedoet. Eentje valt er af. Dat wordt een struggle for life voor Amigos Zoersel, dat in de zomer al vroeg om een extra financiële injectie schreeuwde om nog maar te kunnen starten – geen bemoedigend signaal. En Achel is nieuw in de hoogste klasse. Een gedurfde promotie met het gros van de spelers in de herfst van hun carrière: drie keer trainen in de week, enkel ’s avonds. Een verhaal dat haaks staat op het professionalisme aan de top, maar daarom niet minder sympathie uitstraalt.

EXTRA

DE BENJAMIN

Seppe Vanhoyweghen - 17 jaar • Aalst

Borgworm presenteert in zijn brede kern ook wel een paar spelers van amper 17 jaar, maar de spelverdeler bij Aalst is de jongste volwaardige basisspeler, in een wisselrol met hun Poolse aanwinst. Naar Vanhowyeghen wordt gekeken als dé belofte aan de pass, met perspectieven voor de Red Dragons.

DE VETERAAN

Allan Vande Loo - 43 jaar • Achel

Bewonderenswaardig dat deze Nederlander met een ruime dienst van staat in de Belgische competitie deze uitdaging nog durft aan te gaan. Met krakende knoken en een vertraagd recuperatievermogen, maar nog jong in het hoofd én gewaardeerd om zijn stielkennis.

DE BESTE

Hendrik Tuerlinckx - 31 jaar • Roeselare

De kapitein blijft onmisbaar. Het wordt een boeiend seizoen voor de topaanvaller: een mogelijke vijfde bekroning tot Speler van het Jaar brengt hem in het referendum op gelijke hoogte met de eeuwige Jef Mol in het kransje iconen van het Belgische clubvolleybal.

NIEUW

De Volley Liga lanceert opnieuw en League Trophy. Tussen Kertsmis en Nieuwjaar werken alle Liga A-clubs een minitoernooi af, met een kwalificatieronde (26/12), kwartfinales (28/12), en halve finales (29/12) - Roeselare is als organisator rechtstreeks geplaatst - en finale op 30/12 in Schiervelde.

* Na elke competitiewedstrijd bekroont de Liga de ‘Star of the game’ (zeg maar MVP), na de wedstrijd gekozen door de coach in het verliezende kamp. Elke maand wordt een ‘Dream Team’ samengesteld.