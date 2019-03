Vandaag op het EK atletiek indoor: Tornados mikken op goud, ook Cheetahs willen medaille TLB

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs proberen vanavond op het EK atletiek indoor in Glasgow een medaille te veroveren op de 4x400 meter. Thomas Van der Plaetsen gaat de tweede dag van de zevenkamp in, terwijl Renée Eykens wil blijven verrassen op de 800 meter.

De ambitieuze Tornados mikken altijd op de hoogste podiumplaats en willen ook in Glasgow imponeren. Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, Julien Watrin en reserve Asamti Badji zijn net achter wereldrecordhouder Polen topfavoriet voor goud.

Camille Laus, Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Margo Van Puyvelde en reserve Paulien Couckuyt kunnen in een superdag voor brons meedoen bij de vrouwen. Bolingo deed in Schotland alvast het nodige vertrouwen op, met een bijzonder knappe zilveren medaille op de 400 meter.

Thomas Van der Plaetsen staat na vier onderdelen van de zevenkamp op de negende plaats. Zondag volgen nog de 60 meter horden, het polsstokspringen en de afsluitende 1.000 meter.

Renée Eykens waagt tot slot haar kans in de finale van de 800 meter. De 22-jarige Eykens presteert sterk op het EK en wil zich nog in de kijker lopen. "Mijn droom was om de finale te bereiken, maar eenmaal je in de finale zit, wil je natuurlijk meer", liet ze optekenen. "Iedereen maakt een kans, maar je mag ook niet vergeten dat dit mijn derde wedstrijd in drie dagen tijd wordt.”