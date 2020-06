Vandaag 23 jaar geleden: Mike Tyson en de meest memorabele beet uit de sportgeschiedenis DMM/XC

28 juni 2020

14u03 0 Boks 28 juni 1997, de derde ronde van het WBA-gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten. Evander Holyfield springt als een gewond dier in het rond na een wel heel vreemde beweging van Mike Tyson. Een terugblik naar de meeste beroemde beet uit de sportgeschiedenis.

Het iets jongere publiek kent hem ongetwijfeld van zijn hilarische passages in 'The Hangover', maar het gros van de mensen blijft Mike Tyson herinneren omwille van zijn turbulente bokscarrière.



'Iron Mike' was de jongste wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten, zat in de gevangenis en beet ooit een stuk uit het oor van tegenstander Evander Holyfield. En laat dat laatste nu net dag op dag 23 jaar geleden zijn.

Tyson-Holyfield: dé recordwedstrijd na comeback

Tyson, die gekend stond om zijn furieuze manier van boksen, stond midden jaren negentig voor een comeback. De toen 30-jarige Amerikaan had tussen 1992 en 1995 een driejarige celstraf uitgezeten voor de vermeende verkrachting van Desiree Washington, beter bekend als Miss Black Rhode Island.



Na de celstraf veroverde Tyson in sneltempo zijn bokstitels terug. 'Iron Mike' werd zo opnieuw wereldkampioen bij de zwaargewichten, al bleef hij slechts een schim van zijn waanzinnige zelf uit de jaren tachtig. Evander Holyfield kon op die manier vrij verrassend Tysons bokstitels ontfutselen na een eerste kamp in 1996.



Tyson was op revanche belust en zo werd op 28 juni 1997 een nieuwe kamp gepland in de MGM Garden Arena van Las Vegas, ditmaal door de legendarische matchfixer Don King. Met een opbrengst van zo'n 100 miljoen dollar aan tv-gelden zou dit dé nieuwe recordwedstrijd uit de bokssport worden. In latere jaren zouden enkel de kampen van Floyd Mayweather meer financieel gewin in het laatje brengen.

De beet van 'Iron Mike'

Na een een stevig wedstrijdbegin van Holyfield kreeg Tyson bij aanvang van de derde ronde een eerste aanmaning. Na herhaaldelijk geklaag over een vermeende kopstoot van Holyfield was Tyson uit zijn hoek vertrokken zonder mondstuk. Scheidsrechter Mills Lane stuurde de voormalige wereldkampioen zonder pardon terug om het kleinood.



Even later zette Tyson een furieuze aanval in, Holyfield weerstond. Daarop greep 'Iron Mike' zijn tegenstander vast, draaide zijn hoofd en hapte naar Holyfields oor. De 34-jarige bokser sprong als een gewond dier in het rond, terwijl Tyson triomfantelijk een stuk oor tegen de grond spuwde.



Na een time-out besliste scheidsrechter Lane de kamp te hervatten. Een bloedende Holyfield beschuldigde Tyson van een beet, maar die riposteerde met de stelling dat de bloeding aan het oor van zijn tegenstander het gevolg was van een stevige uithaal.



Toch was zijn honger nog niet gestild. Enkele minuten later zou Tyson opnieuw toehappen, deze keer naar Holyfields linkeroor. Toen ook deze beet duidelijk werd, legde scheidsrechter Lane de kamp stil.



Tyson kon naar zijn overwinning fluiten. Na enkele hete standjes werd hij gediskwalificeerd en bovendien mocht hij in de nasleep van het gevecht zo'n drie van de beloofde tien miljoen euro opbrengst als boete ophoesten.

Vergiffenis Holyfield

In februari 2013 omhelzen twee mannen elkaar tijdens een reclame-evenement in Chicago. Het zijn Holyfield en Tyson, en er spreekt niets dan liefde uit hun knuffel. Holyfield is er om zijn eigen barbecuesaus te promoten en ‘Iron Mike’ laat zijn neus zien om zijn voormalige rivaal en diens saus wat extra media-aandacht te schenken. “Ik hou van Evander”, laat Tyson optekenen. “Ik ben voor altijd met hem verbonden.” Vijf jaar eerder verontschuldigde Tyson zich in 2008 openlijk in de ‘Oprah Winfrey Show’ en zijn toenmalige tegenstander schonk hem uiteindelijk vergiffenis.

Rematch?

Begin mei ging Tyson, die zelfs opgenomen is in de WWE ‘Hall of Fame’, viraal met een trainingsvideo waarin hij opnieuw wat weg had van de kampioen bij de zwaargewichten van weleer. In combinatie met zijn aankondiging om voor het goede doel weer te gaan vechten, leidde dat snel tot speculaties. Boksfans droomden plots van een kamp tussen Tyson en Holyfield, want die laatste kondigde onlangs ook een comeback aan.

Maar Holyfield hoorde nog niks van ‘Iron Mike’, Tyson Fury daarentegen wel. “Ik heb een telefoontje gekregen met de vraag of ik wil vechten tegen Mike Tyson in een exhibitiekamp”, zei de 31-jarige Fury vorige week in een interview met BT Sport. “Ik heb ‘ja’ gezegd, maar ik denk niet dat dat zomaar zal kunnen plaatsvinden.” WBC-wereldkampioen Fury heeft dit najaar sowieso al de uitgestelde derde kamp tegen Deontay Wilder op zijn programma staan.



