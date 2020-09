Vanavond opnieuw hockey: competitie start met ontzettend veel titelkandidaten Werner Thys

11 september 2020

15u16 0 Hockey Op 8 maart - na twaalf speeldagen - zette corona een punt achter de hockeycompetitie 2019-2020. Vanavond gaan de hockeyers uit de eredivisie bij de mannen opnieuw aan de slag. Het wordt voor de eerste en meteen ook laatste keer een seizoen met veertien teams in de topafdeling. Bijna de helft van de clubs mag zich titelkandidaat noemen.

Door de vroegtijdige stopzetting van het seizoen 2019-2020 werd er geen kampioen uitgeroepen en waren er ook geen degradanten. Dezelfde twaalf teams van het voorbije seizoen beginnen dus aan de editie 2020-2021, aangevuld met Daring en Old Club, die uit Nationale 1 promoveerden. Omdat er volgend jaar opnieuw met twaalf teams in de eredivisie wordt gespeeld, krijgen we dit seizoen drie degradanten en promoveert één team uit eerste nationale.

Hoe ziet het nieuwe competitieformat eruit?

In de eerste fase van de competitie speelt elk team één keer tegen elk ander team uit de eredivisie. Na dertien speeldagen wordt de eerste schifting gemaakt.

De beste acht ploegen spelen verder in twee poules van vier met telkens heen- en terugwedstrijden. De eerste twee van elke poule gaan naar de halve finale van de play-offs, de winnaars spelen vervolgens in de finale om de landstitel.

Na dertien speeldagen moeten de laatste zes teams aan de slag in zenuwslopende play-downs. De laatste drie van het eindklassement degraderen naar Nationale 1.

Wie zijn de titelkandidaten?

Léopold en Gantoise waren de teams die het voorbije seizoen het best uit de startblokken schoten en zijn ook nu grote titelkandidaten. Het Brusselse Léopold werd in het seizoen 2018-2019 trouwens de laatste landskampioen. Met Tom Boon en Maxime Plennevaux beschikt coach Robin Geens over een aartsgevaarlijk aanvalsduo.

Vijf jaar geleden stelde het razend ambitieuze Gantoise het project ‘Gantoise 2020’ voor. Doel: met zowel de mannen als de vrouwen kampioen worden in 2020. We zullen het nooit weten, maar beide teams waren vorig seizoen alleszins op de goede weg om in hun opzet te slagen. Na twaalf speeldagen leden de vrouwen nog geen puntenverlies en de mannen van coach Pascal Kina lieten in hun poule amper steken vallen. Gantoise wordt ook dit seizoen moeilijk te ontwrichten.

Naast dit duo moet ook altijd met Dragons, Waterloo Ducks en Racing rekening gehouden worden in de strijd om de titel. Dragons zag met Lucas Martinez en Nicola Della Torre twee sterke Argentijnen naar Brasschaat komen en bij Waterloo Ducks en Racing kunnen nieuwe hoofdcoaches voor nieuwe impulsen zorgen. Ex-Dragons coach Jean Willems begint in Waterloo aan een nieuw avontuur, terwijl de Zuid-Afrikaan Craig Fulton, assistent-coach van Shane McLeod bij de Red Lions, naar Racing trok.

Dé verrassing van het seizoen kan wel eens van Orée komen. De Brusselse club pakte alleszins stevig uit op de transfermarkt. Nieuwe T1 is Xavier De Greve die met Watducks vorig jaar de Europacup won. Samen met De Greve komt ook John-John Dohmen over van Watducks. Recordinternational Dohmen mist echter de competitiestart. Op training met de Red Lions liep hij een hamstringblessure op. Verder versterkte Orée zich onder meer met Manu Stockbroekx en Dorian Thiéry.

Op basis van hun sterke prestaties gedurende de twee laatste seizoenen kan ook Beerschot een rol spelen in de titelstrijd. John Goldberg begint in Kontich aan zijn vijfde seizoen als hoofdcoach en ging vorig seizoen met Beerschot voor het eerst Europa in.

Bij welke teams zitten de Red Lions ?

De Red Lions zitten mooi verspreid in de eredivisie. Liefst tien clubs presenteren minstens één international. Koplopers zijn Léopold, Waterloo Ducks en Dragons met drie Red Lions. Bij Léopold zijn dat Tom Boon, Maxime Plennevaux en Nicolas Poncelet, terwijl Gauthier Boccard bij Waterloo Ducks met William Ghislain en Tommy Willems twee ‘Next Gen’-Lions aan zijn zijde heeft. Dragons kan al vele jaren rekenen op Felix Denayer en Florent Van Aubel. Vorig jaar trok ook Cédric Charlier naar het park van Brasschaat.

Orée en Racing doen het met twee Red Lions. John-John Dohmen en Manu Stockbroekx zijn dat dus bij Orée, Racing heeft de wervelende Victor Wegnez en Augustin Meurmans in de kern.

Vijf clubs beginnen met één Red Lion aan de competitie: Beerschot (Arthur De Sloover), Braxgata (Loïck Luypaert), Gantoise (Antoine Kina), Herakles (Nicolas de Kerpel) en Leuven (Simon Gougnard).

Welke teams moeten knokken om het behoud ?

Het is geen toeval dat de vier teams uit de eredivisie die geen Red Lion presenteren – Antwerp, Namen, Daring en Old Club – zullen moeten vechten om het behoud. Namen en de Luikse nieuwkomer Old Club hebben weinig financiële mogelijkheden. Zich met gemotiveerde jongeren handhaven in de topreeks zou voor de twee Waalse teams een regelrechte stunt betekenen. Het Molenbeekse Daring heeft alleszins meer slagkracht en Antwerp heeft uit het seizoen 2018-2019 de ervaring om vanuit de play-downs in extremis de degradatie te ontlopen.

De play-downs worden dus met zes teams gespeeld en naast dit kwartet zullen ploegen als Herakles, Braxgata en Leuven hard moeten strijden om na dertien speeldagen bij de beste acht te eindigen. De competitiestart niet missen is de boodschap.

Welke Red Lions spelen in het buitenland ?

De opvallendste buitenlandse transfer: Vincent Vanasch, de beste keeper van de wereld, ruilde Waterloo Ducks voor een avontuur bij Rot-Weiss Köln. Jammer genoeg miste ‘The Wall’ door een hamstringblessure de competitiestart in de Bundesliga. Vanasch en ook John-John Dohmen zullen er op 22 en 23 september in Düsseldorf dus niet bij zijn voor de Pro League-duels van de Red Lions tegen Duitsland. In doel wordt Loic Van Doren een waardige vervanger voor Vanasch. Van Doren startte het voorbije weekend aan de competitie in de Nederlandse Hoofdklasse en was met Den Bosch de uitblinker in de 2-3 zege op het veld van Pinoké. Bij het Amsterdamse Pinoké stonden Alexander Hendrickx en Sébastien Dockier tussen de lijnen. Arthur Van Doren, in 2017 en 2018 verkozen tot FIH-speler van het jaar, speelt in de Hoofdklasse voor Bloemendaal, Red Lions-kapitein Thomas Briels verdedigt de kleuren van het Eindhovense Oranje-Rood en Tanguy Cosyns is geregeld trefzeker bij Amsterdam.

Waar te volgen op televisie ?

Elke speeldag wordt één wedstrijd live uitgezonden op Play Sports. Vanavond om 20.30 uur is dat het duel tussen Waterloo Ducks en Herakles, zondag om 15 uur staat de topper Dragons – Gantoise op het programma van Play Sports. Vaste commentator is Floris Geerts.