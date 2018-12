Vanaf volgend jaar atletiekduel tussen Europa en de Verenigde Staten: “Naar analogie met de Ryder Cup” XC

11 december 2018

18u07

Bron: Belga 0 Meer Sport Vanaf 2019 komt er een atletiekduel tussen Europa en de Verenigde Staten, en de eerste editie gaat in september door in het Wit-Russische Minsk. Dat kondigde de Europese atletiekfederatie aan.

Het wordt een "opwindend duel naar analogie met de Ryder Cup", kondigt de Europese atletiekbond aan. Het is de eerste keer sinds 1960 dat er in de atletiek nog eens een duel komt tussen Europa en de Verenigde Staten. De editie van 2019 gaat door in Minsk op 9 en 10 september, in aanloop naar het WK in Doha, dat pas van start gaat op 28 september.

"In elke discipline zullen vier atleten per continent deelnemen", legt Svein Arne Hansen uit, de voorzitter van de Europese atletiekbond. Alle kampnummers staan in Minsk op het menu, net als alle loopnummers tot en met de 3.000 meter steeple. In de hoop de betere atleten van beide federaties aan de start te krijgen, wordt er 7.000 euro prijzengeld uitgetrokken voor de winnaar in elke discipline.