Van Zandweghe en Brys finishen op vijfde plaats op WK roeien

18u21

Niels Van Zandweghe en Tim Brys zijn vandaag op de vijfde plaats geëindigd in de finale van de dubbeltwee voor mannen lichtgewicht op het WK roeien in het Amerikaanse Sarasota-Bradenton.

Van Zandweghe en Brys gingen vrij voorzichtig van start en na 500m kwamen ze als zesde door. De Franse olympische kampioenen Houin-Azou hadden zich dan al aan de leiding van het veld geroeid en zouden hun favorietenrol tot op de eindmeet hard maken. In hun zog vochten de Italianen Oppo-Ruta, vierde op de Spelen, en de Chinezen Sun-Fan een bitsig duel uit dat de Italianen uiteindelijk met amper 25 honderdsten van een seconde in hun voordeel konden beslechten.



Beide teams moesten zich wel nog reppen voor de fel sprintende Polen Kowalski-Jankowski, zesde op de Spelen en vierde op het EK 2017, en ook voor onze landgenoten, die van de zes finaleteams de snelste laatste 500m lieten noteren. Het Brugs-Gentse duo kon daarmee niet verhinderen dat ze op de vijfde plaats finishten, maar dan wel op amper één seconde en zes tienden van de Chinese bronzenmedaillewinnaars.



Voor de twee Belgische lichtgewichten, die door de stressfractuur van Tim Brys op dit WK pas aan hun tweede toernooi van het seizoen toe waren, is dit wel een onverhoopt succes en vooral een geweldige mentale opkikker met het oog op hun voorbereiding naar de Spelen van 2020 in Japan.