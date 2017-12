Van Tichelt start ondanks schouderblessure aan IJF World Judo Masters YP

16u28

Bron: Belga 0 Photo News Van Tichelt op archiefbeeld. Meer Sport Dirk Van Tichelt (-73 kg) is nog niet volledig hersteld van een schouderblessure die hij begin deze maand tijdens de Grand Slam van Tokio opliep. Maar hij wil zaterdag op de IJF World Judo Masters toch zijn kansen verdedigen.

Van Tichelt (33) is de enige Belg die in actie komt in het Russische Sint-Petersburg. "Ik ga ervan uit dat ik met veel pijn ga kampen maar ik vind de Masters te mooi om zo maar voorbij te laten gaan. Ik ben woensdag al in Sint-Petersburg aangekomen en ben onmiddellijk naar de kinesist getrokken. Dat zal ik de volgende dagen nog telkens twee keer per dag herhalen en zo hoop ik toch nog op niveau te kunnen komen."

Voor de 'Beer van Brecht' komen deze Masters niet op het ideale moment. "Voor het eerst worden de Masters twee weken na de Grand Slam van Tokio georganiseerd. Daardoor worden wij verplicht om al een visum aan te vragen nog vooraleer wij zeker zijn dat we ons gekwalificeerd hebben. Immers, de top 16 uit iedere gewichtsklasse mag deelnemen aan de Masters maar die top 16 werd pas definitief na de Grand Slam van Tokio. Sowieso werden wij verplicht om onze stage in Japan na de Grand Slam in te korten en ook dat is een nadeel. Door mijn blessure kwam het nu wel goed uit want ik ben er vroegtijdig gestopt omdat ik vreesde de schouderblessure nog te verergeren."

Toch hoopt Van Tichelt op een podiumplaats. "Ik hoop met de intensieve kinébehandeling voluit te kunnen gaan en zo een goed resultaat neer te zetten. Na de Masters volgen de feestdagen en dan kan ik de schouder helemaal laten genezen."