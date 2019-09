Van Tichelt sneuvelt opnieuw na eerste kamp, vierde Spelen op rij wordt moeilijk verhaal LPB

21 september 2019

10u41

Bron: Belga 0 Judo Net als vorige maand op het WK in Tokio heeft Dirk Van Tichelt op de Grand Prix judo in het Oezbeekse Tasjkent zijn eerste gevecht van de dag niet overleefd. Een vierde opeenvolgende olympische deelname lijkt voor de ‘Beer van Brecht’ nog ver weg.

Van Tichelt (IJF 61) was in Tasjkent vrijgeloot voor de eerste ronde in de klasse tot 73 kg, maar in zijn eerste gevecht tegen de 22-jarige Roemeen Alexandru Raicu (IJF 49) liep het al mis. Hij kon de Roemeen nooit echt in gevaar brengen en omgekeerd was Raicu inzake kracht op zijn minst de evenknie van Van Tichelt. Een logische golden score zou over winst en verlies beslissen. Na drie minuten counterde Raicu perfect een aanval en nam Van Tichelt, winnaar van olympisch brons in Rio, in een houdgreep. Die leverde Raicu een ippon op.