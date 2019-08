Van Snick moet herkansen, Van Gansbeke meteen out op WK judo Redactie

26 augustus 2019

10u45

Bron: Belga 0

Charline Van Snick moet herkansen na verlies in kwartfinales

Charline Van Snick (-52 kg) verloor op het wereldkampioenschap judo in Japan de kwartfinale van de Russin Natalia Kuziutina. De Belgische werd zo verwezen naar de herkansingen waarin ze uitkomt tegen de 37-jarige Portugese veterane Joana Ramos.

Charline Van Snick (IJF 5) oogde in topvorm op het WK in Tokio. Om eerst de Canadese Guica Ecaterina (IJF 30) naar huis te sturen met ippon had ze slechts 44 seconden nodig en ook haar tweede gevecht tegen de Chinese Liping Liu (IJF 70) domineerde ze van de eerste tot de laatste seconde. Halverwege het duel leverde dat een waza-ari op en 10 seconden voor tijd zette ze de puntjes op de i met ippon.

De kwartfinale tegen de Russin Natalia Kuziutina (IJF 6), op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro nog goed voor brons, verliep zoals verwacht een stuk evenwichtiger en afwachtender. Het passief judo van beiden had voor gevolg dat zij allebei na 2min30 een strafpunt achter hun naam kregen. Vanaf dat moment begon de Russin de match meer in handen te nemen. Onze landgenote kreeg een minuut voor tijd een tweede strafpunt omdat ze te veel verdedigde. Na vier minuten was er nog steeds niet gescoord en dus volgden er verlengingen. Daarin plaatste Charline Van Snick na 16 seconden een forse aanval zonder Kuziutina in gevaar te kunnen brengen.

Onmiddellijk daarna trok ze opnieuw in het offensief maar veel te zwak waardoor de wedstrijdjury, na het uitvoerig bekijken van de videobeelden, besloot dat het een schijnaanval was en dat wordt in het judo ook bestraft met een shido. Drie shido’s in één kamp leveren de tegenstander een ippon op en dus werd de Luikse verwezen naar de herkansingen.

In die herkansingen komt Charline Van Snick uit tegen de Portugese Joana Ramos (IJF 22), 2 jaar geleden nog goed voor brons op het EK in Warschau. Na haar overstap naar de -52 kg na de Spelen van Rio in 2016 stond Charline Van Snick al twee keer tegenover Ramos. Onze landgenote won telkens: de eerste keer in de kwartfinale van de Grand Prix van Tbilisi (31/3/17) en de tweede keer begin dit jaar in de kamp voor brons op de Grand Slam van Ekaterinburg (15/3).

Van Gansbeke meteen out op WK judo

De 21-jarige Amber Ryheul (-52 kg) is op het WK Judo in Tokio uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze was niet opgewassen tegen de uittredende Japanse vicewereldkampioene Ai Shishime. Een licht geblesseerde Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) verloor zijn eerste kamp tegen de Wit-Rus Dzmitry Minkov.

Vandaag gingen drie Belgen van start op het WK Judo: Charline Van Snick, Amber Ryheul (beiden -52 kg) en Kenneth Van Gansbeke (-66 kg). Van Snick (IJF 5) zit nog in het toernooi en blijft op medaillekoers.

Kenneth Van Gansbeke (IJF 30) had nog steeds lichte hinder van verrokken kruisbanden aan de knie en kon dus niet volledig doorgaan in zijn eerste kamp van de dag tegen de Wit-Rus Dzmitry Minkov (IJF 41). Een halve minuut voor tijd moest onze landgenoot de verliezende ippon incasseren.

Amber Ryheul (IJF 81) won met fris judo, wat na 1 minuut al een ippon opleverde, een eerste gevecht tegen de onbekende Khin Khin uit Birma. Ook haar tweede gevecht tegen de Japanse nummer 4 van de wereld Ai Shishime vatte ze met veel zelfvertrouwen aan maar haar aanvallen konden Shishime nooit echt in gevaar brengen. Na twee minuten kon de Japanse een waza-ari scoren en een halve minuut later raakte onze landgenote in een onwrikbare houdgreep. Toch lijkt Amber Ryheul, die pas drie jaar geleden ontdekt werd door toenmalig juniorencoach Mark Van der Ham, op weg naar een aansluiting bij de wereldtop.