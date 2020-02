Van Niekerk loopt eerste race van nieuw seizoen, Johnson: “Wordt hele uitdaging om op zijn best te zijn in Japan” VH

19 februari 2020

Wayde van Niekerk, wereldrecordhouder op de 400m, heeft maandag in het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein zijn eerste race van het nieuwe seizoen gelopen. Op een graspiste won hij de 100m in 10.20, tijdens een onofficiële universitaire meeting. Van Niekerk scheurde in oktober 2017 de voorste kruisbanden van zijn rechterknie tijdens een vriendschappelijk partijtje rugby. De olympische kampioen zou zes maanden buiten strijd zijn maar intussen staat hij al meer dan twee jaar aan de kant. De 27-jarige Zuid-Afrikaan miste het WK van 2019 en het is afwachten of hij in Tokio 2020 zijn titel zal kunnen verdedigen. Ex-wereldrecordhouder Michael Johnson twijfelt: “Wie twee seizoenen mist door een blessure heeft al één seizoen nodig om weer in vorm te raken. Het wordt een hele uitdaging voor Wayde om op zijn best te zijn in Japan - de verwachtingen kunnen beter niet te hoog gespannen zijn. Terugkeren in een olympisch jaar is mentaal niet vanzelfsprekend, omdat je al je rivalen supersnelle tijden ziet lopen.”