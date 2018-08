Van Lierde wint op Alpe d'Huez, Belgen zorgen voor knappe collectieve prestatie in loodzware triatlon DMM

02 augustus 2018

16u45 5 Meer Sport Voor één keer België boven op Alpe d'Huez. Frederik Van Lierde won er vandaag de zware triatlon op en rond de Alp. Met Timothy Van Houtem en Sven Van Luyck finishten nog twee landgenoten in de top vier van de Alpentriatlon. Arne Devliegher was de vierde Belg op de 13de plaats.

Zwemmen in het Lac du Verney, fietsen over de Col de la Morte, de Col d'Ornon en Alpe d'Huez om vervolgens op bijna 2.000 meter hoogte nog een loopnummer af te werken. Dat was de Triathlon Alpe d'Huez. Gezien de hoogtemeters één van de zwaardere in het genre. Enkel de afstanden waren iets minder dan gewoonlijk: 2,2 kilometer zwemmen, 118 kilometer fietsen en 20 kilometer lopen.

Van Lierde kwam om te winnen en zette zijn ambities meteen kracht bij door als tweede uit het stuwmeer van Verney te stappen. Onze 39-jarige landgenoot had zijn wissel het snelst voor mekaar en kon zo als eerste aan de fietsproef beginnen. Een positie die Van Lierde nooit meer uit handen zou geven en die hij zelfs nog zou uitbouwen in het verdere verloop van de wedstrijd. Van Lierde kwam uiteindelijk aan in 5u59'52" en deed daarmee meer dan zes minuten beter dan de Spanjaard Alberto Moreno.

Timothy Van Houtem werkte zijn triatlon af in 6u08'14". Sven Van Luyck viel net naast het podium met 6u10'22". Uiteindelijk zouden zes Belgen de top twintig halen. Knap van onze landgenoten. Ook bij de vrouwen was België er dicht bij. Alexandra Tondeur finishte in 6u52'22" en moest alleen de Zwitserse Emma Bilham (6u51'21") voor zich dulden. Voor Van Lierde is het zijn tweede zege van het seizoen, eerder won hij eind juni al de Ironman in Nice.