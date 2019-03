Van Lierde start zijn seizoen morgen in Mexico met nieuwe fiets - Aernouts treedt op 7 april in competitie DMM

16 maart 2019

15u10

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Meer Sport De Ironman Hawaï ligt intussen alweer een klein halfjaar achter ons en dat betekent dat onze toptriatleten stilaan weer gerodeerd raken voor een nieuw seizoen. Frederik Van Lierde start morgen in het Mexicaanse Campeche aan zijn voorlaatste jaar op profniveau. Op Bart Aernouts is het nog een kleine maand wachten.

Een nieuwe fiets voor Frederik Van Lierde in Mexico. Jawel, de winnaar van het WK Ironman op Hawaï in 2013 laat zijn ietwat futuristisch Cervélo-model van vorig jaar voor wat het is en test in Campeche de nieuwe versie van de Cervélo P5 uit. “Die nieuwe fiets geeft alvast wat extra motivatie”, weet Van Lierde die eind 2020 van plan is om te stoppen als triatleet op het allerhoogste niveau. Zijn voorlaatste seizoen start dus met de 70.3 Ironman in Campeche, een triatlon op de halve afstand goed voor 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen.

“Op voorhand is het moeilijk te zeggen welk niveau ik kan halen voor deze tijd van het jaar. De voorbereiding is in elk geval solide geweest." Van Lierde trainde deze winter vooral in Spanje en trok ook naar de Canarische Eilanden. Daar verkende hij het parcours voor de Ironman van Lanzarote, zijn tweede wedstrijd van het seizoen die op 25 mei op het programma staat. Maar eerst dus Campeche in Mexico. Van Lierde start met het rugnummer 1. “Een overwinning zou me een kwalificatie opleveren voor het WK op de 70.3-afstand in Nice (begin september, red.).”

De profs starten in de Golf van Mexcio rond 12u50 lokale tijd. In Belgische tijd wordt het startschot gegeven zondagavond om 19u50.

Aernouts komt in Zuid-Afrika in actie

De tweede van het WK Ironman 2018 en naast Patrick Lange nog steeds de enige die in Hawaï onder de acht uur bleef, start zijn triatlonseizoen in Zuid-Afrika. Op 7 april staat daar de volledige Ironman op het menu met start in Nelson Mandela Bay. Aernouts moet in die triatlon enkel finishen om zich van een ticket voor Hawaï te verzekeren. Dat in tegenstelling tot Frederik Van Lierde die een Ironman-winst op de volledige afstand nodig heeft om zich te plaatsen.

Bart Aernouts is dus quasi zeker van zijn deelname aan Hawaï en zei in januari op Velofollies al dat hij zijn hele seizoen in functie van oktober zet. Dan wil hij in Hawaï op zijn 35ste een gooi doen naar het allerhoogste. Het verdere verloop van zijn programma maakt hij na de Ironman in Zuid-Afrika bekend. Eind juni staat er hoogstwaarschijnlijk nog een volledige Ironman op zijn programma. Nog even geduld uitoefenen dus.