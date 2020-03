Van Lierde over afscheidstriatlon in Menen: “Dit is voor de fans die mij de laatste jaren niet veel bezig gezien hebben in eigen land” Frederik Van Lierde neemt afscheid op de plaats waar het 25 jaar geleden allemaal begon DMM

25 maart 2020

22u20 0 Triatlon Een triatlonfeest als ultiem afschied op eigen bodem. Als God en corona het believen, dan zwaait Frederik Van Lierde (40) op 13 september de Belgische fans uit met een gloednieuwe wedstrijd in thuisbasis Menen.

Hij moet er in 1995 zijn ogen uitgekeken hebben. Frederik Van Lierde was een jongen van 16 jaar toen het BK triatlon aan zijn voordeur in Menen passeerde. Ondertussen is er veel veranderd. Onze landgenoot won in 2013 met de Ironman van Hawaï het hoogste goed in zijn sporttak. Nu ziet hij het laatste jaar van zijn carrière (deels) in het water vallen door het coronavirus.

Van Lierde kondigde drie jaar geleden aan dat 2020 het eindpunt zou worden. Op die beslissing kan en wil hij niet meer terugkomen. De West-Vlaming start in 2021 aan een opleiding om topsporters bij Defensie te begeleiden. En net nu worden alle grote wedstrijden afgelast door de coronacrisis. Van Lierdes laatste hoofddoel, een zesde recordzege in de Ironman van Nice op 14 juni, komt zo op losse schroeven te staan.

“Ik had alles goed gepland, maar aan deze omstandigheden kan niemand iets doen”, vertelt de West-Vlaming. “Gelukkig kan ik qua training niet klagen. Het valt hier mee in vergelijking met andere landen, zo heb ik toegang tot zwemfaciliteiten van Defensie. Als langeafstandsatleet ben ik het ook wel gewoon om een lange periode zonder competitie te overbruggen. Eenzaam en alleen trainen, dat zijn zaken die mij niet vreemd zijn.”

Van Lierde verwacht dat sommige wedstrijden naar het najaar zullen opschuiven. “De ‘ambetantigheid’ daarvan is dat ik geen concreet eindpunt voor mijn carrière kan bepalen”, zegt hij. Wat wel vaststaat: er komt een afscheidswedstrijd op Belgische bodem. Van Lierde organiseert in samenwerking met thuisgemeente Menen op 13 september een wedstrijd op de halve afstand (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen).

“Geen gala-toestanden of een criterium”, zegt de Sportman van het Jaar 2013. “Wel een échte triatlon op een mooi parcours, die desnoods kan dienen als aanloop naar enkele uitgestelde wedstrijden. Ik doe dit voor de fans die mij de laatste jaren niet veel bezig hebben gezien in eigen land.”

Al zal vooral ook de jongen van 16 jaar in Van Lierde weer zijn hart kunnen ophalen. De cirkel zal op 13 september helemaal rond zijn. “Het is exact 25 jaar geleden dat het BK plaatsvond in Menen, voor mij was dat het moment waarop ik van de triatlonsport ben gaan houden.” (DMM)

Meer info op www.triatlonmenen.be