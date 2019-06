Van Lierde is de beste in Ironman 70.3 van Nice Redactie

16 juni 2019

18u20

Frederik Van Lierde heeft de Ironman 70.3 van Nice in Les Sables-d'Olonne gewonnen, zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij bewijst zo klaar te zijn voor de volledige Ironman van Nice over twee weken.

Na 1,9 km zwemmen, 91,5 km fietsen en 21,1 km lopen haalde Van Lierde het zondag na 3u56:46. De Fransman Denis Chevrot was tweede op 2:11, zijn landgenoot Arthur Horseau derde op 5:58. Van Lierde heeft zijn seizoen afgestemd op de volledige Ironman van Nice, bekend om zijn zware omloop, over twee weken. De 40-jarige West-Vlaming, die zijn favoriete wedstrijd in Nice al vijf keer won, kan met een zesde overwinning alleen recordhouder worden. Eerder dit jaar won Van Lierde al de Ironman van Lanzarote.

Bij de vrouwen was de overwinning zondag voor de Britse Francesca Sanjana in 4u32:26. Ze haalde het voor de Duitse Anne Reischman (4u34:17) en de Franse Jeanne Collonge (4u39:05).