Van Lierde is de beste in Ironman 70.3 van Nice Redactie

16 juni 2019

18u20

Bron: Belga 0 Meer sport Frederik Van Lierde heeft de Ironman 70.3 van Nice in Les Sables-d'Olonne gewonnen, zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij bewijst zo klaar te zijn voor de volledige Ironman van Nice over twee weken.

Na 1,9 km zwemmen, 91,5 km fietsen en 21,1 km lopen haalde Van Lierde het zondag na 3u56:46. De Fransman Denis Chevrot was tweede op 2:11, zijn landgenoot Arthur Horseau derde op 5:58. Van Lierde heeft zijn seizoen afgestemd op de volledige Ironman van Nice, bekend om zijn zware omloop, over twee weken. De 40-jarige West-Vlaming, die zijn favoriete wedstrijd in Nice al vijf keer won, kan met een zesde overwinning alleen recordhouder worden. Eerder dit jaar won Van Lierde al de Ironman van Lanzarote.

Bij de vrouwen was de overwinning zondag voor de Britse Francesca Sanjana in 4u32:26. Ze haalde het voor de Duitse Anne Reischman (4u34:17) en de Franse Jeanne Collonge (4u39:05).

Derde plaatsen voor Alexandra Tondeur en Stenn Goetstouwers in Remich

De Ironman 70.3 van Luxemburg in Remich heeft een derde plaats opgeleverd voor Alexandra Tondeur bij de vrouwen en Stenn Goetstouwers bij de mannen. De zege was bij de vrouwen voor de Zwitserse Imogen Simmonds en bij de mannen voor de Duitser Lukasz Wojt.

Tondeur, die begin mei nog wereldkampioene werd op de ‘long distance’, legde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 4u20:48. De Zwitserse winnares had 4u11:30 nodig, de Duitse nummer twee Svenia Thoes 4u18:50. Tondeur was zevende na het zwemmen, rukte bij het fietsen op naar vier en legde vooral een sterke halve marathon af in 1u22:21 om zo naar de derde plaats te snellen.

Goetstouwers had 3u52:43 nodig, terwijl Wojt het haalde in 3u49:05 voor de Nederlander Bas Diederen (3u51:53). Goetstouwers, een pupil van Marc Herremans, streed lang voor de tweede plaats, maar kon ook met plaats drie meer dan tevreden zijn. Het was zijn eerste podium in een Ironman 70.3. Kenneth Vandendriescche, die in 2017 nog won in Luxemburg, werd zondag zesde in 3u54:49. Arne Devliegher was elfde (4u04:49), Hannes Callebaut twaalfde (4u09:43).