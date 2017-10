Van Laer rukt op naar twaalfde plaats op EK zeilen, De Smet blijft zestiende Bewerkt door GVS

19u11

Bron: Belga Wannes Van Laer heeft vandaag de voorlaatste dag van het Europees kampioenschap zeilen in de Laserklasse afgesloten op twaalfde plaats. William De Smet staat net als gisteren op de zestiende plaats.

De 32-jarige Van Laer had een goede dag met een 24e plaats in de zevende regatta en een derde plaats in de achtste. De 22-jarige De Smet presteerde vrij regelmatig met een vijftiende en een twaalfde plaats.



De Kroaat Tonci Stipanovic verspeelde zijn leidersplaats met een 51ste en twintigste plaats aan de Italiaan Francesco Marrai. Op de vooravond van de laatste dag heeft hij een voorsprong van zes punten op Stipanovic.

EK-stand na 9 regatta's:

1. Francesco Marrai (Ita) 48 (8-3-16-3-11-8-7-7-1)

2. Tonci Stipanovic (Kro) 54 (1-1-1-4-2-4-21-51-20)

3. Giovanni Coccoluto (Ita) 55 (2-1-7-37-5-13-1-11-15)

...

12. Wannes Van Laer (Bel) 95 (17-12-3-5-4-56-27-24-3)

16. William De Smet (Bel) 105 (18-4-34-20-12-18-6-15-12)