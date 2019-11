Van Kerckhove bondscoach af bij Red Dragons, Baeyens tijdelijke vervanger VH

06 november 2019

11u56 0 Volleybal Na één zomer als hoofdcoach bij de Red Dragons heeft Brecht Van Kerckhove beslist om er een punt achter te zetten. Dominique Baeyens neemt over bij de nationale volleybalploeg voor het olympisch kwalificatietornooi in Berlijn begin januari. “Baeyens heeft de ervaring en kent de groep”, klinkt het bij de federatie.

In augustus konden de Red Dragons zich niet kwalificeren voor Tokio op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam. In januari volgt een tweede kans op het sterk bezette tornooi in Berlijn. De Belgische mannen spelen in hun poule tegen Slovenië (Europees zilver), Duitsland en Tsjechië. “De olympische ambitie is er nog altijd bij de Dragons,” aldus Dominique Baeyens. “Daarom heb ik me tijdelijk geëngageerd voor het olympisch traject.”

Met Baeyens aan het roer kiest de federatie voor een topcoach met maturiteit en ervaring die ook nog eens alle internationals goed kent. De invulling van de rest van de staf zal later bekend gemaakt worden, maar de nieuwe bondscoach spreekt van een ‘coaching-team’ rond de nationale ploeg.

Dominique Baeyens (1956) behaalde in zijn carrière acht landstitels, drie bekers en één Europabeker. Hij werd acht keer verkozen tot coach van het jaar. Hij was al hoofdcoach van de Red Dragons van 2012 tot 2016.

Van Kerckhove stopt

Na twee jaren als assistent bij de Red Dragons startte Brecht Van Kerckhove afgelopen zomer als hoofdcoach, maar deze week besliste hij zelf om te stoppen. “Na een eigen evaluatie heb ik besloten dat mijn manier van werken en mijn impact op de groep niet voldoende heeft aangeslagen om op korte termijn resultaten te halen. Met de aansluiting van jonge talenten bij de kern, met de goede poulewedstrijden tijdens het EK en de promotie voor het volleybal waren er zeker ook positieve punten de afgelopen maanden. Maar we moeten erkennen dat we onze doelen niet gehaald hebben. De Red Dragons hebben via het toernooi in Berlijn nog een laatste kans om zich te plaatsen voor de spelen. Ik hoop van harte dat het hen lukt”, besluit Van Kerckhove.