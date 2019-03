Van ‘idioot’ tot koele killer: Kevin Borlée miste als enige geen enkele van 22 finales met Belgian Tornados Valerie Hardie

05 maart 2019

07u20 0 Meer Sport Kevin Borlée is in elf jaar tijd uitgegroeid tot een ‘household name’ in België. Kan niet anders met 22 estafettefinales en 11 medailles op EK’s, WK’s en Spelen op je cv. Eén dag na zijn vijfde Europese titel in Glasgow blikt de 31-jarige spurter eerlijk terug: “De olympische finale van 2012 heb ik als een idioot gelopen.”

Ze zijn op één hand te tellen, de veteranen van 2008 die elf jaar later nog altijd goed genoeg zijn om internationale finales te lopen. Kevin Borlée is daar zo eentje van, al staat hij daar zelf niet veel bij stil. “Ik zie soms nog bekende gezichten, maar ja, we zijn zo’n beetje een buitenbeentje aan het worden. Als de andere landen de naam Borlée horen, dan weten ze meteen dat ze met ons moeten rekening houden.”

