Van Gerwen vol vertrouwen naar WK-finale tegen ‘pestkop’ Wright: “Hij zegt zo véél. Maar het is bijna nooit de waarheid” LPB

01 januari 2020

08u00

Bron: ANP/AD 0 Darts Als het aan Michael van Gerwen ligt, bewaart hij zijn beste spel voor de finale van het WK darts PDC tegen Peter Wright. De Nederlandse titelverdediger staat te popelen om vanavond in een uitverkocht Alexandra Palace in Londen te laten zien hoe goed hij werkelijk is. "Want tot nu toe heb ik hier mijn beste niveau nog niet gehaald", zegt Van Gerwen. "En daar baal ik ontzettend van."

Van Gerwen kwam nauwelijks in de problemen op weg naar de finale, die hem een vierde wereldtitel moet opleveren. “Alleen tegen Stephen Bunting gooide ik een goede wedstrijd", stelt hij. "Verder heb ik nog niet laten zien wat ik kan. Ik heb hier te veel scores zonder triples. Als het echt moet, gaan de dubbels er gewoon in. Maar ik win met mijn B-spel wel mijn wedstrijden. Kan je nagaan wat er gebeurt als ik mijn beste spel ga spelen. Dan hebben ze een probleem."

Herhaling

De WK-finale tussen Van Gerwen en Wright is een herhaling van de eindstrijd van zes jaar geleden, die de Nederlander zijn eerste wereldtitel opleverde. Beide darters stonden al 78 keer tegenover elkaar. Liefst 59 keer stapte Van Gerwen als winnaar van het podium. “Wright gooit niet graag finales tegen mij. Hij heeft al vaak pijlen gehad om de wedstrijd uit te gooien, maar die wist hij steeds niet te benutten. Meestal is hij de runner-up in finales tegen mij", aldus 'Mighty Mike’.

Wright wil zich alvast niet laten beïnvloeden door zijn slechte statistieken tegen Van Gerwen. "Ik ben rijper dan zes jaar geleden tijdens mijn eerste WK-finale tegen hem", aldus de excentrieke Schot. "Toen was ik niet klaar voor de wereldtitel, nu wel.” Wright is niet alleen een begenadigd darter. Met zijn kleurrijke hanenkam en opvallende uitrusting doet hij er alles aan om de tegenstander uit zijn spel te halen. Dat ondervond ook de Welshman Gerwyn Price in zijn halve finale tegen de Schot. Wright vond dat Price in de aanloop van het duel een wel hele grote mond had opgezet door te verkondigen dat hij “met 6-0 zou winnen”. Daarom tikte hij zijn tegenstander even op de arm nadat hij de eerste set had gewonnen. "Vanaf dat moment heb ik geen pijl meer fatsoenlijk gegooid", erkende Price na zijn nederlaag (6-3). "Hij is een echte pestkop.”

Het slotwoord is voor Van Gerwen. “Heeft Wright gezegd dat het in zijn voordeel is dat de finale een lang format heeft? Haha, we zullen zien. Hij zegt zo véél. Maar het is bijna nooit de waarheid.”