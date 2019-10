Van Gerwen verlengt titel in World Grand Prix darts Redactie

23u48 0 Darts De 30-jarige Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1) heeft in Dublin zijn titel op de World Grand Prix verlengd. In de finale nam de wereldkampioen met 5-2 de maat van de Engelsman Dave Chisnall (PDC-11).

Chisnall verweerde zich kranig. Van Gerwen werd tot het uiterste gedwongen en vaak werd de set pas in een vijfde leg beslist. Van Gerwen zette zijn naam een vijfde keer op de erelijst. Hij won het toernooi ook in 2012, 2014, 2016 en 2018 en was in 2015 runner-up. Met zijn 36e majortitel verdiende "Mighty Mike" 110.000 pond (126.000 euro).

Finale:

Michael van Gerwen (Ned/1) - Dave Chisnall (Eng/11) 5-2 (3-0, 2-3, 3-2, 3-2, 3-1, 2-3, 3-2)