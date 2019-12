Van Gerwen en Wright in finale WK darts Redactie

31 december 2019

08u33 1

De Nederlandse darter Michael van Gerwen kan op nieuwjaarsdag zijn wereldtitel verlengen. De 30-jarige Brabander bereikte gisteren voor de vijfde keer in zijn carrière de finale van het WK, door de Engelsman Nathan Aspinall met 6-3 te verslaan. In de kwartfinales was Aspinall eerder nog te sterk voor onze landgenoot Dimitri Van den Bergh. Van Gerwen neemt het woensdag in Alexandra Palace op tegen Peter Wright, de Schot die hij zes jaar eerder versloeg in zijn tweede WK-finale.

Op de eerste dag van 2014 rekende ‘Mighty Mike’ met 7-4 af met ‘Snakebite’. Een jaar eerder had Van Gerwen zijn eerste WK-finale verloren, van de Engelse recordkampioen Phil Taylor. Na zijn primeur in 2014 veroverde de kale Brabander ook in 2017 en 2019 de wereldtitel.