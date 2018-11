Van een moeilijke gezinssituatie met financiële problemen naar de wereldtop in het hoogspringen: het weinig evidente parcours van Tia Hellebaut Redactie

09 november 2018

11u00

Bron: Belga Sport 0 Meer Sport Wanneer Tia Hellebaut in 2006 Europese kampioene hoogspringen wordt, is heel België verrast. Op dat moment is enkel Kim Gevaert een Europese titelkandidaat, maar op die warme zomeravond in het Zweedse Göteborg bezorgen Kim en Tia de Belgische atletiek een dubbel delirium. In De Grote Sprong Voorwaarts, de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Belga Sport, wordt de weg van Hellebaut naar de top geschetst. En die was niet evident.

Tot haar 16de was Tia Hellebaut nog Tia Van Haver. Een moeilijke gezinssituatie met een hardwerkende moeder, de nodige financiële problemen ook, tot stiefvader Joris Hellebaut in haar leven komt en mee voor stabiliteit zorgt. Er is ook een parallel met haar atletiekcarrière. Ze heeft talent, maar niet de juiste werkethos, tot ze bij coach Wim Vandeven terecht komt. Wim is de tweede man in haar leven die voor stabiliteit zorgt. En meer. Naast coach wordt Wim al snel ook de levenspartner van Tia.

Geen evidente maar wel een gouden combinatie, Tia en Wim. Dat leidt tot ongekende hoogten, letterlijk. Een maand voor het EK van 2006 springt Tia voor het eerst over 2 meter. En op het EK klopt ze de torenhoge thuisfavoriete Kajsa Bergqvist. Amper vijf minuten later pakt ook Kim Gevaert goud op de 200 meter. Twee vriendinnen op het hoogste schavot.

De titel van Europese kampioene is niet genoeg voor Tia. Ze wordt in 2008 indoor Wereldkampioene op de vijfkamp, haar andere grote liefde en plaatst in Peking de kroon op het werk: Olympisch hoogspring-kampioene. En alweer een andere topfavoriete verslagen, de Kroatische Blanka Vlasic. De ijzersterke mentaliteit van Hellebaut heeft nog maar eens het verschil gemaakt.

Vanaf dat moment moet alleen die andere wens nog worden vervuld: de kinderwens. En ook dat wordt een succesverhaal...

Hellebaut over het moment net voor ze EK-goud pakte:

Gevaert over de ‘irritante’ dansjes van Vlasic

