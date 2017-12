Van een bolwassing gesproken: John Higgins geeft Ronnie O'Sullivan 5-0 om de oren Redactie

23u14

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport John Higgins (WS-5) heeft Ronnie O'Sullivan (WS-2), afgelopen zondag nog voor de zesde keer winnaar van het UK Championship, vandaag een ongemeen zware nederlaag toegediend in de kwartfinales van het Scottish Open. De 42-jarige Schot, viervoudig wereldkampioen, versloeg zijn Engelse leeftijdsgenoot, vijfvoudig wereldkampioen, met 5-0.

Higgins had dit jaar al vier keer het onderspit moeten delven voor O'Sullivan, maar nam in de Emirates Arena van Glasgow voor eigen publiek op weergaloze wijze weerwraak. "The Wizard of Wishaw" toverde breaks van 55, 109, 117, 105 en 72 op tafel.

Om een plaats in de finale geeft Higgins morgen de Australiër Neil Robertson (WS-20) partij. Ondanks breaks van 72, 114, 128, 118 en 79 haalde die het slechts met het kleinste verschil, 5-4, van de Chinees Xiao Guodong (WS-34). In de andere halve finale (best of 11) wacht Judd Trump (WS-3), met 5-2 te sterk voor de Schot Stephen Maguire (WS-18), de winnaar van de partij tussen Ricky Walden (WS-23) en de Chinees Cao Yupeng (WS-67) op. De finale wordt zondag naar een best of 17 gespeeld. De winnaar steekt 70.000 pond (79.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 30.000 pond (34.000 euro).