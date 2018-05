Van der Poel derde in Wereldbeker mountainbike, Schurter primus in Albstadt XC

20 mei 2018

Nino Schurter heeft de tweede manche van de Wereldbeker mountainbike in het Duitse Albstadt gewonnen. De Zwitserse wereldkampioen haalde het voor Stéphane Tempier. Mathieu van der Poel legde beslag op de derde stek.

Mathieu van der Poel mocht vanop de eerste rij in Albstadt starten, aangezien hij de voorafgaande Short Track won. Niet onbelangrijk. Inhalen op zo'n parcours is namelijk niet evident. In principe mocht Van der Poel dan ook hoog mikken. "Voor mij is dit weekend dé echte start van mijn mountainbikeseizoen", klonk het eerder. Gebrand op een knalprestatie.

Van der Poel zag onderweg al snel dat grote concurrent Sam Gaze met materiaalpech kampte. De Nieuw-Zeelander kwam nadien nooit meer voorin aansluiten. Vervolgens was het vooral uitkijken naar wereldkampioen Nino Schurter. De grote favoriet. De Zwitser zette vorig jaar tevens alle zes de Wereldbekermanches naar zijn hand.

Schurter te sterk

In ronde vier pakte Schurter uit met een verschroeiende versnelling. Enkel Stéphane Tempier kon mee. Van der Poel haakte af en volgde wat verderop met Maxime Marotte. De zege was gaan vliegen. Het werd voor de Nederlander een strijd voor de derde plek.

In de slotfase schudde Schurter ook Tempier van zich af. De wereldkampioen werkte de laatste ronde op z'n eentje af. Vooral bergop maakte de Zwitser indruk. Outstanding vandaag. Tempier moest vrede nemen met de tweede plaats, Van der Poel won het robbertje voor de derde stek.

Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing) takes the win (27th) and moves into World Cup overall lead #MBWORLDCUP #Albstadt pic.twitter.com/DPtSiDuR6W Canadian Cyclist(@ cdncyclist) link