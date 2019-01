Van der Plaetsen krijgt ondanks opgave in EK-tienkamp toch hernieuwd profcontract YP

10 januari 2019

18u56

Tienkamper Thomas Van der Plaetsen kreeg van Sport Vlaanderen een aangenaam nieuwjaarsgeschenk. Hij krijgt ook in 2019 een voltijds profcontract, zo liet hij vandaag weten aan Belga. En dat terwijl hij op het EK in Berlijn afgelopen zomer de finish niet haalde.

Zijn beste jaar tot op heden kende Thomas Van der Plaetsen in 2016, toen hij nog maar kort hersteld was van teelbalkanker. Hij werd Europees kampioen tienkamp in Amsterdam en een maand later achtste op de Olympische Spelen in Rio. Sindsdien wist hij door blessures geen hoge toppen meer te scheren. Zowel op het WK in Londen in 2017 als op het EK in Berlijn in 2018 moest hij de strijd staken.

Sport Vlaanderen heeft zich in het verleden al vaker bijzonder streng getoond, maar dit jaar wordt er iets meer clementie getoond. Eerder kregen al Renée Eykens en Ben Broeders, die er beiden geen sterk EK hadden opzitten, toch een nieuw contract. Dat geldt nu ook voor Van der Plaetsen. "Ik had wat schrik om mijn contract te verliezen, maar mijn prestatie in Götzis maakte duidelijk dat er veel inzat", zegt de tienkamper. In Oostenrijk scoorde Van der Plaetsen 8.007 punten, en dat terwijl hij door een voetblessure de laatste drie proeven zo goed als op één been moest afwerken.