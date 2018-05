Van der Plaetsen: "Dom van federatie om mij te laten doordoen met blessure" TLB

27 mei 2018

23u59

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Van der Plaetsen kwalificeerde zich in het Oostenrijkse Götzis voor het EK atletiek in Berlijn op de tienkamp. Hij sloot de Hypomeeting af als dertiende, met 8.007 punten. Gelukkig liep Van der Plaetsen er na de afluitende 1.500 meter niet bij.

"Voor het speerwerpen ben ik bij de kinesist geweest, en toen bleek dat er een contractuurtje in de hamstrings zat, wilde ik ophouden", begon Van der Plaetsen zijn verhaal.

Van der Plaetsen kreeg als Europees kampioen een wildcard van de Europese atletiekfederatie voor het EK, maar de Belgische atletiekfederatie nam die beslissing niet over. De tienkamper moest zich gewoon plaatsen.

"Ook na navraag wou de bond mijn wildcard niet bevestigen. Ik moest doorgaan. Mij laten doordoen met een blessure, dat is dom van de federatie. Zonder die blessure was ik hier boven de 8.400 punten uitgekomen. Het was duidelijk dat ik in grote vorm ben, dat lijkt me voldoende. Maar de atletiekfederatie zei dat ze zo snel geen beslissing kon nemen. Ze verstoppen zich achter hun regeltjes in plaats van knopen door te haken."

Van der Plaetsen werkte zijn tienkamp rustig verder af, zonder te forceren. "Ik ben blij met wat ik voor de blessure heb laten zien. In het discuswerpen had ik bijvoorbeeld geen energie, en toch gooi ik ver. Met nog wat finetuning, ben ik tot veel in staat op het EK."