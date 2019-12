Van den Bergh slaagt niet in nieuwe comeback en strandt in WK-kwartfinale: “Bij 4-4 had ie geen schijn van kans” GVS

29 december 2019

15u18 18 WK darts Geen Belgische dartsgeschiedenis. Dimitri Van den Bergh (PDC-29) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het PDC WK darts. De 25-jarige Antwerpenaar verloor van de drie jaar oudere Engelsman Nathan Aspinall, die zeventien plaatsen hoger gerangschikt staat: ‘Dancing Dimi’ kwam 1-4 achter, knokte zich terug tot 3-4, maar een nieuwe fenomenale comeback bleef uit. Aspinall haalde finaal zijn slag thuis: 3-5.

Het zag er even naar uit dat Van den Bergh zijn spectaculaire terugkeer van in de wedstrijd tegen Adrien Lewis ging herhalen. Onze landgenoot pakte de eerste set, maar werd vervolgens gedomineerd door zijn opponent. De gemiddeldes spraken na de vijfde set boekdelen. Aspinall: 98.28, Van den Bergh: 86.87. Niveauverschil en 1-4.

Maar de Antwerpenaar is een man van de comeback. Als de druk weg is. “Dan begin ik zaken te gooien die ik zelf niet voor mogelijk acht”, vertelde hij eerder. Zo gebeurde ook vandaag. Aspinall stond op één leg van een stek bij de laatste vier, Van den Bergh vond dat het perfecte moment om zijn niveau op te krikken. Zijn checkouts - vooral op de dubbel 16 - stonden als een paal boven water, met enkele 180's op het juiste moment voerde hij de druk op. Aspinall zag plots bleekjes: 3-4.

Maar in set acht trok ‘The Asp’ toch het laken naar zich toe. Hij liet het betere spel zien en plaatste zich voor de halve finales. Geen Belgische dartsgeschiedenis dus voor Van den Bergh - hij zou de eerste landgenoot ooit zijn geweest bij de laatste vier. En ook geen toekomstig duel tegen Michael van Gerwen - de nummer één.

Van den Bergh: “4-4? Dan had hij geen schijn van een kans”

“In het begin van de wedstrijd wilde het om een of andere reden niet lukken”, vertelde Van den Bergh meteen na de match. “Toen ik stond te oefenen, voelde ik me nochtans echt goed. Maar uiteindelijk kon ik toch niet winnen. Ik zag zopas ook mijn gemiddelde op tv. (zucht) Dat was het slechtste gemiddelde van het toernooi. Maar ik moet positief blijven. Na een 4-1-achterstand ben ik toch blijven vechten. Ik gaf niet op, ik wilde hem die vijfde set echt niet zomaar cadeau doen. Ik kom dan terug en pak een 0-2-voorsprong in legs in de achtste set. Maar dan doe ik iets fout. Ik dacht: ‘als het hier 4-4 wordt, heb je geen schijn van een kans.’ Maar het wordt 5-3... Ik moet dit accepteren. Over een kwartfinale op het WK kan je niet negatief zijn. Nu een weekje op vakantie. Lekker warm en ontspannen, en nadien hard werken voor volgend seizoen”, aldus de Antwerpenaar nog in het interview.