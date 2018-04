Van den Bergh naar de achtste finales op Austrian Darts Open TLB

21 april 2018

17u54

Dimtri Van den Bergh (PDC-36) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het Austrian Open dartstoernooi (PDC/ET4/135.000 pond). In het Oostenrijkse Premstätten versloeg hij in de tweede ronde de Nederlander Benito van de Pas (PDC-16) met 6-4.

In de aanvangsfase van de wedstrijd speelden zowel Van de Pas als Van den Bergh zeer matig. Zo stond het na vier legs 2-2 waarbij beide spelers niet verder kwamen dan een gemiddelde van 80 per drie darts. In de vijfde leg wierp de 23-jarige Antwerpenaar zijn eerste 180 maximum wat zich vertaalde in een 14-darter. Na nog een 180 maximum en een 13-darter brak de wereldkampioen bij de jeugd door de darts van de 25-jarige Van de Pas. Laatstgenoemde stelde echter gelijk na enkele gemiste dubbels van onze landgenoot. In de negende leg prikte Van den Bergh een 11-darter weg waarna hij in leg tien met een 26 uitworp het lot van de Tilburgenaar bezegelde.

Van den Bergh noteerde een gemiddelde van 94.79 tegen 83.36 voor Van de Pas. "Ik heb de wedstrijd gewonnen, maar daarmee is alles gezegd", verklaarde Van den Bergh na afloop. In de achtste finale neemt 'The Dreammaker' het op tegen de Engelsman Michael Smith (PDC-9), die in de tweede ronde met een gemiddelde van 105 per drie darts brandhout maakte van zijn landgenoot Michael Barnard (PDC-98).

Uitslag tweede ronde Austrian Darts Open:

Dimitri Van den Bergh (Bel/36) - Benito van de Pas (Ned/16) 6-4