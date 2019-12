Van den Bergh kan comeback niet vatten: “Na een 1-3, tégen The Jackpot. Ongelofelijk” GVS

28 december 2019

Na een schitterende comeback staat Dimitri Van den Bergh in de kwartfinales van het WK darts. Een uitzinnig Ally Pally zag onze 25-jarige Antwerpenaar op een 1-3-achterstand komen tegen de tweevoudige wereldkampioen Adrien Lewis. Maar de Brit kon zijn niveau niet handhaven en leek op fysiek vlak door het ijs te zakken. ‘Dancing Dimi’ profiteerde, kalm bleef en knokte met enkele fantastische scores terug. De beloning was navenant: 4-3 en een verlengd verblijf in Londen. De Belg eindigde met een gemiddelde van 96,06 punten per drie pijlen, tegen 93,7 voor Lewis. Vooral dankzij zijn fantastische start bleef het checkout percentage van “Jackpot” wel hoger dan dat van Van den Bergh: 50,00 procent tegen 44,44 procent. Twee jaar geleden bereikte Van den Bergh al eens de kwartfinales op het WK darts.

De volgende horde is alweer een thuisspeler: de 28-jarige Brit Nathan Aspinall. 17 plekken hoger gerangschikt dan ‘The Dreammaker’, maar the sky is the limit. Aspinall bereikte vorig jaar de halve finales, beide heren ontmoetten elkaar nog niet.

“Ongelofelijk blij”

1-3 achter, en toch nog winnen. “Ik weet niet waar dit vandaan kwam”, vertelde Van den Bergh achteraf bij het AD. “Na de vierde set kwam ik terug het podium op en ineens begon het te werken. Ik begon het mezelf minder moeilijk te maken, ik legde mezelf minder druk op en opeens begon ik makkelijker die trippel te gooien. Lewis begon ook te missen naar het einde van de wedstrijd toe. Ik keek naar mijn familie en dacht: ‘samen gaan we dit doen’. Ongelofelijk, maar ik kwam er als winnaar uit. Tégen Lewis, The Jackpot, na een 1-3-achterstand. Ik ben ongelofelijk blij.”

Van den Bergh komt ook terug op 2018, waar hij na 5-4 in de kwartfinales verloor tegen Cross. “Elke keer ik die wedstrijd terugkijk, schakel ik pas in bij 4-1. Toen ben ik gewoon beginnen darten en dacht ik: ‘geloof in jezelf’, zoals mijn vader ook vaak zegt. En dán doe ik dingen waar ik zelf ook geen woorden voor heb.”