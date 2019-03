Van den Bergh en Huybrechts zitten bij laatste 32 op UK Open darts GVS

Dimitri Van den Bergh (PDC-33) en Kim Huybrechts (PDC-22) hebben zich kunnen plaatsen voor de 1/16e finales op het UK Open dartstoernooi (PDC/523.000 euro), dat plaatsvindt in het Engelse Minehead. Ronny Huybrechts (PDC-62) en Davy Van Baelen (PDC-82) zijn uitgeschakeld.

Kim Huybrechts, die geen voorronden moest spelen, zette voor een plaats bij de laatste 32 de Engelsman Peter Hudson (PDC-81) met 10-3 opzij. De Antwerpenaar wierp een gemiddelde van 94.1 per drie darts.

Van den Bergh, die in de derde voorronde van start ging, zette met een gemiddelde van 101.3 de Engelsman Kirk Shepherd (PDC-110) met 6-0 aan de kant. In zijn volgende wedstrijd nam hij met 10-5 de maat van de Engelsman Ricky Evans (PDC-47).

Van Baelen versloeg in de tweede ronde de Duitser Robert Marijanovic (PDC-71) met 6-3. In de derde ronde toonde de Duitser Martin Schindler (PDC-48) zich met 6-4 de betere. Ronny Huybrechts, die in de derde ronde van start ging, verloor met 6-5 van de Engelsman Richard North (PDC-39).