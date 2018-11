Van den Bergh en Huybrechts struikelen in eerste ronde van Players Championship Finals darts TLB/Belga

24 november 2018

09u49 0 Meer Sport Zowel Dimitri Van den Bergh (PDC 37) als Kim Huybrechts (PDC 18) heeft de eerste ronde op het Players Championship Finals dartstoernooi, dat plaatsvindt in het Engelse Minehead, niet overleefd.

Van den Bergh, die zondag de finale speelt op het Youth World Championship darts, vond in zijn wedstrijd tegen de Engelsman James Wilson nooit zijn beste darts. Wilson (PDC 26) toonde zich de beste bij het uitwerpen en won met afgetekende 6-2 cijfers.

Huybrechts, die de voorbije maanden op zoek is naar zijn beste vorm, toonde zich in het begin van de wedstrijd de betere. Met een gemiddelde van meer dan 105 per drie darts nam hij een 3-1 voorsprong. Zijn tegenstrever, de Engelsman Steve Beaton, pakte leg vijf, maar Huybrechts prikte een 112 uitworp weg. Vanaf de zevende leg zakte het niveau van Huybrechts en miste hij twee dubbelworpen voor een 5-4 voorsprong. Beaton profiteerde van de missers en won de twee volgende legs. Huybrechts kon nog een beslissende leg uit de brand slepen maar daarin toonde Beaton zich de beste.