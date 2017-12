Van de Pas, Klaasen, Cullen en King redden het niet, Anderson schittert op PDC WK darts Redactie

AFP Gary Anderson.

Op dag drie van het PDC wereldkampioenschap darts hebben vier geplaatste spelers moeten afhaken. Zo moesten de Nederlanders Benito van de Pas (PDC 14) en Jelle Klaasen (PDC 12) in het Londense Alexandra Palace vroegtijdig het strijdtoneel verlaten.

Van de Pas, het voorbije seizoen verliezend finalist tijdens het German Darts Open, kwam nooit in zijn ritme en schoot met een gemiddelde van 90.58 per drie darts duidelijk tekort tegen de Engelsman Steve West (PDC 37) die uitkwam op 95.97. Ook zijn landgenoot Jelle Klaasen (PDC 12), de 2006 BDO wereldkampioen, ging onderuit. De 33-jarige uit Alphen, die in 2016 de halve finale speelde, moest na 3-0 winst in de eerste set, in de volgende drie sets zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Jan Dekker (PDC 48). In de tweede ronde neemt Dekker het op tegen onze landgenoot Dimitri Van den Bergh (PDC 43).

Winst was er dan wel weer voor de Nederlander Jermaine Wattimena (PDC 40), die de Engelsman Joe Cullen (PDC 19) na een zinderende wedstrijd met 3-2 aan de kant zette. De Engelsman Mervyn King (PDC 22) nam tegen de Oostenrijker Zoran Lerchbacher (PDC 74) een 2-0 voorsprong. King die het voorbije seizoen sukkelde met een rugblessure, kreeg vanaf de derde set wederom problemen en verloor drie sets op een rij.

Enkel de Schotten Robert Thornton (PDC 28) en Gary Anderson (PDC 3), de tweevoudige wereldkampioen, konden hun status als reekshoofd waarmaken. Thornton zette de Noord-Ier Brendan Dolan met 3-1 opzij. Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, was meer dan een maatje te sterk voor de Canadese kwalificatiespeler Jeff Smith, die in de kwalificatieronde een 170 maximum uitworp lukte. 'The Flying Scotsman' won met 3-0, waarbij hij zeven 180 maximum worpen lukte en een gemiddelde van 100.93 optekende. In de tweede set noteerde de verliezende finalist van vorig jaar een gemiddelde van 132 per drie darts.

Uitslagen PDC wereldkampioenschap darts, Londen.



Kwalificatieronde.

Brendan Dolan (NIe/36) - Alan Ljubic (Kro) 2-0 (92.19-85.36) (54.55%-25.00%)

3-1, 3-0.

Jeff Smith (Can) - Luke Humphiers (Eng) 2-0 (95.39-88.56) (85.71%-75.00%)

3-2, 3-1.

Eerste ronde.

Steve West (Eng/37) - Benito van de Pas (Ned/14) 3-1 (95.97-90.58) (39.29%-38.46%)

3-0, 3-2, 2-3, 3-0.

Zoran Lerchbacher (Oos/74) - Mervyn King (Eng/22) 3-0 (92.09-82.89) (50.00%-36.84%)

2-3, 2-3, 3-1, 3-0, 3-0.

Robert Thornton (Sch/28) - Bredan Dolan (NIe/36) 3-1 (98.67-94.83) (60.00%-69.23%)

3-2, 0-3, 3-2, 3-2.

Jermaine Wattimena (Ned/40) - Joe Cullen (Eng/19) 3-2 (96.83-96.11) (43.48%-52.63%)

3-0, 0-3, 3-2, 0-3, 3-2 (2-0).

Jan Dekker (Ned/48) - Jelle Klaasen (Ned/12) 3-1 (95.74-96.73) (64.29%-31.82%)

0-3, 3-1, 3-1, 3-2.

Gary Anderson (Sch/3) - Jeff Smith (Can) 3-0 (100.93-78.38) (33.33%-18.18%)

3-0, 3-1, 3-1. MAK/