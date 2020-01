Van bijna been kwijt tot beste Belg ooit in WB Slalom: Armand Marchant verbaast skiwereld met straffe comeback

Skiën

“Na alles wat ik meegemaakt hebt, voelt dit zalig aan. Ik heb het gevoel dat alle harde werk loont”, zo zei Marchant na zijn naar Belgische normen historische skiprestatie. De 22-jarige Luikenaar werd vijfde in de Wereldbeker Slalom van Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit. Hard werken is in het geval van Marchant nog een understatement, ‘als de beesten afzien’ lijkt meer op zijn gespierd trainingslijf geschreven. Samen met een ijzeren wil is hij gelukt in een comeback die wellicht niemand – alleen hijzelf – voor mogelijk zou houden na zijn horrorblessure bij een val in in januari 2017 in het Zwitserse Adelboden.