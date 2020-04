Van Barneveld klopt eeuwige rivaal Taylor in dartsduel vanuit huiskamer: “Net geen ninedarter, jammer” XC

10 april 2020

07u57

Bron: Belga/ANP 1 Darts Raymond van Barneveld heeft zijn aartsrivaal van weleer Phil Taylor verslagen in een dartsduel vanuit de huiskamer. De Nederlander won na een ware thriller met 7-6. “Jammer dat ik die ninedarter niet wierp.”



De voormalig wereldkampioenen, allebei reeds op pensioen, gooiden op een elektronisch bord met pijlen met een plastic punt. ‘Barney’ deed dat in zijn woonkamer in Den Haag, ‘The Power’ 450 kilometer verderop in Stoke-on-Trent.

Het duel tussen beide dartslegendes was opgezet door wedkantoor Paddy Power en te zien op een livestream die werd voorzien van uitbundig Engels commentaar. Het wedkantoor had vooraf een vast bedrag gekoppeld aan de maximale score van 180, namelijk 1.000 pond (1.150 euro). Van Barneveld verdiende 5.000 pond (5.700 euro) en die opbrengst is bestemd voor de Voedselbank in Nederland. Taylor wierp 10.000 pond (11.500 euro) bij elkaar voor de gezondheidszorg in Engeland.

“Pijl op dubbel 12 ging net naast”

Van Barneveld startte flitsend en kwam 2-0 voor in legs, maar moest toezien dat Taylor terugkwam en wegliep naar 6-3. Toen richtte de Nederlander zich op en speelde hij zijn vroegere kwelgeest zoek. “Ik baalde nog het meest dat ik die ‘ninedarter’ niet wierp", aldus Van Barneveld. “De pijl op de dubbel 12 ging net naast. Jammer. We speelden op een elektronisch bord met iets andere spelregels. Het was verleidelijk om vaak in de roos te werpen, want de hele bullseye was 50 punten waard en je kon er goed op uitkomen. Maar Phil en ik hadden afgesproken dat we dat niet te vaak zouden doen. Dan zou het saai worden. Dus speelden we zoveel mogelijk op de normale manier.” Van Barneveld, die uitpakte met een duizelingwekkend gemiddelde van 119,27, trok uiteindelijk met 7-6 aan het langste eind.

De 52-jarige Van Barneveld zette begin dit jaar een punt achter zijn dartscarrière, Taylor, 59 jaar, deed dat twee jaar eerder. Van Barneveld-Taylor is een klassieker van de dartssport. Ze speelden in hun actieve carrière 73 keer tegen elkaar. Taylor, zestienvoudig wereldkampioen, won 55 maal.