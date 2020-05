Van 172 kilo naar “de beste vorm van zijn leven”: de opvallende transformatie van Mike Tyson uitgelegd ODBS

06 mei 2020

09u44 2 Bokse De comeback krijgt vorm. Dan toch geen grap van Mike Tyson (53), om straks opnieuw in de ring te staan. Voor het goede doel. “Ik zag een man met dezelfde snelheid en kracht in de ring als een kerel van 22", aldus Rafael Cordeiro. De befaamde MMA-trainer kan het weten. Hij was de sparring partner van Tyson in het filmpje dat vorige week al snel viraal ging en neemt ‘Iron Mike’ onder zijn vleugels. Niet langer de obese patser, wel een glimp van het iconische zwaargewicht van weleer. Zijn opvallende transformatie uitgelegd. Met dank aan corona en de lockdown.

.@MikeTyson still has it!! You don’t stop being the baddest man on the planet because you’re in your 50’s!!! #MikeTyson pic.twitter.com/nRMeuHSiX5 David Haye(@ mrdavidhaye) link

Sinds een drietal weken neemt de in Muay Thai gespecialiseerde Cordeiro, tot twee keer toe al verkozen tot ‘MMA-trainer van het jaar’. Tyson onder handen. “Het was al tien jaar geleden dat Mike nog eens met handschoenen gevochten had, zij hij me. Ik wist dus niet wat te me te wachten stond. Ik kan je zeggen dat mijn verbazing groot was. Hij vocht met de snelheid en kracht van een prille twintiger. Naast de handschoenen doen we ook cardio en stootkussens. Sessies van een uur tot anderhalf uur. Momenteel kan hij al zeven rondes aan, met een steeds grotere intensiteit. Je ziet meteen: als de geest en het lichaam van deze man een doel heeft, verandert hij. Neen, dit is geen grap. Straks zullen we een nieuw filmpje vrijgeven. Nog indrukwekkender. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog dit jaar een succesvolle comeback kan maken”, aldus Cordeiro, die zegt gecontacteerd te zijn door iemand binnen de entourage van Tyson om hem te trainen.

Ik zat zo vol met drugs en slechte coke, dat ik nog amper kon ademen Mike Tyson over zijn donkere periode

De Tyson die in de video vecht alsof hij opnieuw de onbetwistbare kampioen is uit de jaren ‘80 en ‘90, is een heel andere versie dan de Tyson van tien jaar geleden. In zijn zeldzame publiek optredens, leek de ‘Baddest Man on the Planet’ onherkenbaar. Hij zag er gewoon slecht uit, in de letterlijke zin van het woord. Op een gegeven moment woog hij 172 kilo. Dat waren er 72 meer dan tijdens zijn sportieve hoogdagen. Voor iemand van 1m78. Klinisch obees. Een jaar lang ging hij een figuurlijke strijd tegen de kilo’s aan. Een moeilijke opgave, tot hij in 2010 uitkwam bij veganisme. Geen vlees meer voor de man die ooit nog een stuk nam uit het oor van Evander Holyfield. “Ik zat zo vol met drugs en slechte coke, dat ik nog amper kon ademen”, zou Tyson over die donkere periode zeggen en zijn beslissing om over te stappen naar een plantaardig dieet. “Ik had zo’n hoge bloeddruk dat ik ervan zou sterven, zeiden de dokters. Als ik dat al niet zou doen van de chronische rugpijn die ik ook had. Het veganisme heeft me geholpen om die problemen achter me te laten.”

Tyson dook opnieuw de fitness in en hield er een strikt regime op na, ook al was dat niet eenvoudig met geen miljoenengevecht in het vooruitzicht. Ook daarom deze comeback: het motiveert Tyson zijn nieuwe ‘way of life’ aan te houden. “Als kind was ik altijd een dikkerd”, aldus Tyson nog in dat interview bij ABC. “Het is dus belangrijk dat ik het dieet volhoud en veel blijf trainen. Op mezelf letten. Anders riskeer ik straks opnieuw een ballon te worden.”

Rest nog de vraag of Tyson zich op zijn 53ste nog effectief zal kunnen meten met de hardhitters van vandaag bij de zwaargewichten, genry Tyson Fury, Anthony Joshua of Deontay Wilder. Van zijn laatste vier gevechten verloor de Amerikaan er drie. Zijn laatste kamp dateert al van juni 2005, tegen de Ier Kevin McBride. Na zes rondes gaf hij op. Definitief in de touwen beland. Oscar de la Hoya, zesvoudig wereldkampioen, gelooft dat het kan. “Ik ben er zeker van dat als hij de training opdrijft naar twaalf rondes, hij elk huidige zwaargewicht KO kan slaan.” Een boude voorspelling, die gestaafd wordt door Jeff Fenech, de trainer die Tyson in de nadagen van zijn controversiële carrière onder de hoede had. “Boksen is niet dezelfde sport meer. Ik garandeer je: als Tyson zes weken lang intensief traint, overleeft Wilder het nog geen minuut. Dat zijn mannen die verliezen van Fury: een geweldige vechtjas, maar geen zware hitter. Zo’n kerels spelen in een andere categorie. Tyson zou ze vermoorden.”

Cordeiro is iets voorzichtiger in zijn opinie, maar weet één ding: “Mike heeft héél lang tegen zichzelf gevochten. Maar vandaag is hij er opnieuw fier op Mike Tyson te zijn. Als hij zijn zinnen op iets zet...” Zijn volgende sparring met Tyson staat voor volgende week dinsdag gepland. Alleen Tyson die weet waartoe dit leidt. “Ik voel me beter dan ooit”, zegt hij nu zelf. Cordeiro: “Een derde keer Tyson - Holyfield: kan je het je inbeelden?”

