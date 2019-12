Valentine Dumont strandt met BR in halve finales 100m vrije slag DMM

05 december 2019

19u27

Bron: Belga 0 Zwemmen Valentine Dumont heeft in Glasgow het Belgisch record op de 100 meter vrije slag in klein bad aangescherpt tot 53.36. Dat volstond echter niet om zich te plaatsen voor de finale.

De 19-jarige Dumont, die een persoonlijk record van 53.65 achter haar naam had, deed 21 honderdsten af van de toptijd (53.57) die Kimberly Buys in 2014 in Edinburgh op de tabellen zette op het koningsnummer.

Dumont werd zevende en voorlaatste in de tweede halve finale. Ze liet de elfde chrono van de zestien halvefinalisten noteren. Enkel de beste acht zwemmen de finale. De Britse Freya Anderson liet met 51.95 de scherpste tijd optekenen.

In Glasgow komt Dumont zaterdag opnieuw in actie op de 200m vrij. Zaterdag staat de 400m vrij op het programma.