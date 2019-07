Valentine Dumont sluit haar WK af met nieuw Belgisch record op 100m vrij: “Hard trainen is beloond”



Bart Fieremans in Zuid-Korea

25 juli 2019

06u27 1 WK zwemmen Het 19-jarige Naamse toptalent Valentine Dumont mag na haar halve finale op de 200m vrij ook op de 100m vrij een pluim op haar hoed steken. Op het koninginnennummer scherpte ze haar Belgisch record aan, al volstond dat niet voor een plek in de halve finales.

Dumont klokte de 27ste tijd van alle deelneemsters in de 100m vrij. Maar ze onthoudt vooral haar nieuwe toptijd van 54.90, ofwel dik vier tienden beter dan haar vorige Belgische record (55.33) dat ze gezwommen had op het BK in Antwerpen in mei.

Uiteraard zorgde haar prestatie in Gwangju voor grote voldoening. “Ik wist dat ik nog een betere tijd in mij had. Ik ben blij dat ik voor het eerst onder de 55 seconden duik. Dit doet plezier, want in mijn andere nummers was ik wat gefrustreerd dat ik boven mijn besttijd bleef.” Dumont nam eerder al deel aan de 400m vrij, 200m vrij en 200m vlinderslag. Vooral op de 200m vrij blonk ze uit met de kwalificatie voor de halve finales.

Haar balans van dit WK mag positief heten: “Die halve finale meemaken op een WK is al een goede ervaring op het allerhoogste niveau. Ik was zo wel vermoeid gestart op de 200m vlinder door de inspanning van de avond tevoren. Het breken van mijn Belgisch record op de 100m vrij is een beloning omdat ik echt hard getraind heb. Ik heb hier ook geleerd dat ik mijn eigen ritme moet aanhouden, en als de anderen beter zijn daar niet te veel op te focussen.”